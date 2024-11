Luca Calvani, avete mai visto il suo BELLISSIMO compagno? Fa un lavoro pazzesco | Il sogno di tutti gli italiani

Se non hai mai visto il compagno di Luca Calvani resterai letteralmente senza parole: ecco chi è e che cosa fa la dolce metà del gieffino.

L’attore e personaggio televisivo italiano che sta partecipando al reality show più longevo del piccolo schermo nostrano ha un fidanzato bellissimo.

Il partner di Luca Calvani ha un lavoro che tanti gli invidiano: ecco di che cosa si tratta.

Il concorrente del Grande Fratello, che sembra aver fatto perdere la testa a Jessica Morlacchi, fuori dalla casa più spiata d’Italia condivide la vita con un uomo speciale.

Svelata la professione e il nome del noto volto della tv italiana che ha vinto la quarta edizione dell’Isola dei Famosi.

Luca Calvani, come si chiama il suo compagno e che lavoro fa

Ormai è quasi impossibile non sapere chi è Luca Calvani. Oltre alla brillante carriera da attore, nel corso della quale ha recitato sia per il piccolo che per il grande schermo, l’attore nato a Prato infatti, è apparso spesso anche in seguiti e popolarissimi programmi televisivi. Nel lontano 2005 ha partecipa al dating show di Canale 5, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, e l’anno successivo è stato uno dei naufraghi dell‘Isola dei Famosi, allora in onda su Rai 2. Luca Calvani è riuscito a portarsi a casa la vittoria della quarta edizione del reality show e il trionfo ha fatto crescere la sua notorietà.

Oggi è un concorrente del Grande Fratello e, a quanto pare, nella casa ha conquistato Jessica Morlacchi. Luca Calvani però è già impegnato e ha un partner stupendo. Se anche tu, magari proprio guardando il programma di Alfonso Signorini su Canale 5, ti sei chiesto chi è il suo compagno, è arrivato il momento di scoprire la sua identità e la sua professione.

Chi è il partner del noto attore italiano

Luca Calvani è innamoratissimo del suo compagno, un personal trainer e fitness coach dolce e affascinante. L’attore italiano he vissuto con lui una lunga storia d’amore, che ha reso nota al grande pubblico solo due anni fa, quando ha annunciato su Instagram del suo legame sentimentale speciale. Il gieffino di Prato infatti, dal 2022 è legato ufficialmente ad Alessandro Franchini.

Su Instagram ci sono tanti post, foto e dediche d’amore in cui si nota il fortissimo legame che unisce Luca Calvani al suo Alessandro. Del loro amore Luca ha parlato anche ai suoi compagni d’avventura, raccontando, tra le lacrime, del rapporto di 8 anni intenso e magico, che ha vissuto sin dal primo incontro con grande emozione e trasporto.