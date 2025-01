Luci natalizie, ora le togli in 4 minuti col trucchetto della vicina | Dici basta al trauma post feste: sarà uno spasso

Ecco come fare per far sparire gli addobbi, le palline e le luci natalizie in pochi minuti, senza stress e senza fatica.

Le luci di Natale sono il pezzo forte degli addobbi ma quando arriva il momento di toglierle possono facilmente diventare la decorazione più odiata di tutte.

Segui questo semplice consiglio se vuoi liberartene senza impazzire e senza rischiare di romperle e di dover ricomprare tutti gli addobbi tra un anno.

Scopri il trucchetto per rimettere a posto le lucine senza dover trascorrere un intero weekend tra palline e cianfrusaglie di Natale.

Se fai così la fine delle Festività sarà molto meno dolorosa e in una manciata di minuti dimenticherai la nostalgia e il fastidio di dover togliere le luci natalizie.

Luci natalizie, come farle “sparire” senza stress e senza troppa fatica

Da anni ormai le luci natalizie appaiono sempre più presto. Sin dalla fine del mese di ottobre infatti spuntano nelle vetrine delle boutique, tra le strade e i giardini pubblici e anche nelle case decorazioni, candele, ghirlande, palline, soldatini, renne. La tradizione impone di decorare la casa l’8 dicembre, giorno in cui si celebra l’Immacolata Concezione. La verità però è che tanti non resistono alla tentazione di addobbare molto tempo prima. Il motivo è che le decorazioni di Natale creano un’atmosfera di festa, perché gli sbrilluccichi trasformano l’ambiente domestico e non solo in un tripudio di colori allegri, dando luce e calore a ogni stanza.

È anche vero che purtroppo tutta questa gioia scompare quando ci si avvicina all’Epifania e ci si guarda intorno pensando alla seccatura di dover togliere le luci natalizie. Come se la conclusione delle Feste non fosse già di per sé triste alla spiacevole sensazione di riprendere la routine quotidiana e il lavoro si aggiunge anche l’incombenza di riportare in soffitta palline, addobbi e lucine. Per fortuna esiste un trucchetto che ti consente di toglierle in pochi minuti senza fatica e senza stress. Scopri come si fa.

Il segreto che ti fa sistemare gli addobbi di Natale in pochi minuti

Le luci natalizie rappresentano la categoria di addobbi più gettonati ma con l’arrivo dei Re Magi alla grotta del bambin Gesù arriva il momento di farle “sparire”. Il rischio però è di cominciare a girare attorno all’albero di Natale con fili di lucine tra le mani, creando un enorme groviglio. Se non vuoi passare il fine settimane a sistemare casa e lucine, procurati degli elastici di gomma, del normale nastro adesivo, qualche cartoncino e una gruccia per abiti.

A questo punto basta fare dei taglietti ai lati del cartone, a una distanza di circa 10 centimetri l’uno dall’altro. Poi inserire un’estremità del filo con le luci natalizie nella prima fessura per fissarlo. Avvolgere il filo di luci intorno al cartone e fissare l’altra estremità nella fessura opposta. Così non si formerà una matassa che sarebbe difficile da sbrogliare al Natale successivo.