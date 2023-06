Lucia Annunziata, addio alla Rai: il saluto finale – Video

(Adnkronos) – Lucia Annunziata dice addio alla Rai chiudendo l'ultima puntata di Mezz'ora in più su Raitre. "'Oggi come sapete è l’ultima puntata dopo 18 anni, saluto tutti, è stato un onore e un divertimento tenervi impegnati e informati per tutti questi anni. Grazie a tutti e a presto'', dice la giornalista. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

