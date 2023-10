Luis Diaz, rapiti i genitori in Colombia

(Adnkronos) – I genitori di Luis Diaz, attaccante del Liverpool, sono stati rapiti in Colombia. La madre del calciatore 26enne è stata liberata, il padre risulta ancora disperso. La donna è stata soccorsa nella città di Barrancas, come ha reso noto Gustavo Pedro, presidente della Colombia. La polizia è alla ricerca del padre del calciatore. Secondo le ricostruzioni. la coppia era ad una stazione di servizio quando è stata avvicinata da uomini armati, che erano in sella a motociclette. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata