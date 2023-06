Luis Sal a Fedez: “Io emarginato da Muschio Selvaggio”

(Adnkronos) – Dopo la versione di Fedez, ecco quella di Luis Sal sulla fine della collaborazione legata al podcast Muschio Selvaggio. Fedez ha affermato che lo YouTuber ha deciso di abbandonare il podcast dopo il progetto portato al Festival di Sanremo 2023. La ricostruzione di Luis Sal, che da febbraio non è più comparso nel progetto, è opposta: il podcast, dice, è stato snaturato progressivamente rispetto al progetto originale ed è stati Fedez, in sostanza, a determinare la rottura. "Gli argomenti dovevano essere la cosa più importante, già si parlava abbastanza di Fedez e Muschio Selvaggio non doveva essere un altro luogo in cui si parlasse di lui. Con il passare del tempo, queste premesse vengono a mancare. Gliel'ho fatto notare da amico, glielo hanno fatto notare anche gli utenti nei commenti", dice Luis Sal in un video pubblicato sul canale YouTube di Muschio Selvaggio, dove 24 ore fa è stata diffusa la versione di Fedez. "Tutto si ribalta: dopo questi anni in cui mi sentivo emarginato nel mio stesso progetto e in cui Federico agiva senza coinvolgermi, arriviamo nel 2023". Dopo il Festival di Sanremo, secondo la ricostruzione di Luis Sal (Video), il rapporto va in tilt. Fedez avrebbe chiesto a Luis Sal di cedere le quote della società e avrebbe prospettato una puntata in cui lo YouTuber avrebbe dovuto scusarsi per le assenze nei precedenti episodi. "Mi trovo a dovermi difendere" in ambito legale "e dalle cose non vedere che Federico dice su di me. Trovo a dovermi difendere in un giochino, che Federico è molto bravo a fare e al quale non voglio partecipare. Federico, non voglio giocare: non giochiamo più, dillo alla mamma… dillo all'avvocato…". "Federico non sa che sto pubblicando su questo canale, spero non tiri giù il video… E' anche il mio canale, per ora… Mi dispiace perché il progetto era tanto mio quanto suo, avrei continuato volentieri se non mi fosse stato reso così difficile. Avrei continuato se avesse mantenuto le mie idee oltre alle sue. Ho condiviso molte idee di Federico: ha detto che non volevo andare a Sanremo, ci siamo andati… Ma quando si trattava di ascoltarmi… niente…". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata