Luis Sal e Fedez, lo scontro in tribunale: “Mi ha fatto causa e mi difendo”

(Adnkronos) –

Dopo il divorzio, la causa in tribunale. Nuovo round nella querelle tra Fedez e Luis Sal che, dopo il litigio di questa estate, continuano a punzecchiarsi sulla causa in corso relativa al 'divorzio' e in particolare al podcast Muschio Selvaggio. Luis Sal, con un post su Instagram, smentisce l'ipotesi di un'intesa per chiudere la questione. "Ciao muschietti selvaggi, piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza, ed anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo", le parole dello youtuber con un sull'account di 'Muschio Selvaggio', di cui evidentemente Luis Sal ha ancora le credenziali d'accesso. Il messaggio è accompagnato da una foto ironica in cui l'ex socio di Fedez indossa una maschera di bellezza. Pronta la replica del rapper, che sempre dall'account Insragram del podcast, ma stavolta dalle stories, risponde con un video. "Confermo, non c'è nessun accordo di riservatezza, non c'è nulla -dice Fedez- E quando c'è una società al 50% tendenzialmente le cose si risolvono davanti a un giudice, almeno fra adulti". Poi, il rapper taglia corto e lancia una frecciata a Luis Sal, evidenziando il positivo andamento di 'Muschio Selvaggio che da mesi schiera Mr.Marra come conduttore con ottimi risultati: "Noi continuiamo a lavorare a testa bassa, le puntate stanno andando molto bene e continueremo a fare il nostro". Agli ascoltatori più attenti, nell'ultima puntata – in cui sono stati ospiti Stefano Bandecchi e Tomaso Montanari – non è sfuggita una battuta di Fedez: "Questo programma si fa assolutamente senza soldi e a volte li guadagna anche chi non lo fa questo podcast". Ogni riferimento a Luis Sal è apparso (non) casuale. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata