Lukaku a San Siro affronterà i fischi nerazzurri, Inter favorita su Roma: le quote

(Adnkronos) – Romelu Lukaku torna a S.Siro domenica, e il pubblico di fede interista, dopo la vittoria sul Salisburgo, è pronto ad accogliere il tanto contestato ex attaccante e la Roma, in un clima che si preannuncia a dir poco infuocato. Non sarà facile, però, vincere e consolidare il primato in classifica: la squadra di Mourinho sembra aver trovato continuità, grazie a cinque vittorie di fila tra campionato e coppa, con un solo gol subito. Gli analisti di 888sport e Newgioco vedono comunque i neroazzurri nettamente favoriti a 1,60 e 1,63, mentre il successo ospite oscilla tra 5,40 e 5,50; il pareggio, che non si verifica a San Siro dalla stagione 2019/20, paga 4 volte la posta. Lo scorso anno i giallorossi riuscirono nel colpaccio, vincendo 1-2 in rimonta con Dybala e Smalling: lo stesso risultato esatto per la gara di domenica è proposto a 19; l'1-0 per l'Inter, invece, è offerto a 6,60, quota che sale a 7,20 per il 2-0 e a 8,80 per il 2-1. Per quanto riguarda i marcatori, parte avanti Lautaro Martinez, offerto a 2,01 e seguito dal compagno di reparto Marcus Thuram a 2,80, mentre il gol dell'ex di Henrikh Mkhitaryan vale 3,90. Mourinho, che siederà in tribuna per squalifica, si affida ai suoi due uomini più in forma: Romelu Lukaku, a segno ogni 97' minuti in questa stagione, è il favorito a 3,95, mentre il gol di Stephan El Shaarawy è fissato a 5,80.

