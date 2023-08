Lukaku alla Roma, si stringe: ultime news del calciomercato

(Adnkronos) – Accelerazione per l'arrivo di Romelu Lukaku alla Roma: dopo Tiago Pinto e Ryan Friedkin a Londra è arrivato anche il 'boss' del club giallorosso, Dan Friedkin, per chiudere la trattativa con il Chelsea. Secondo le ultime news di calciomercato, resta da definire nel dettaglio l'ingaggio del calciatore per la stagione 2023-2024. Lukaku andrà a guadagnare meno dei 12 milioni previsti dal contratto con il Chelsea. 'Ballano' inoltre 2 mensilità, luglio e agosto: dall'inizio della stagione 2023 il giocatore è ai margini del progetto tecnico dei blues, non è mai stato preso in considerazione dal manager Mauricio Pochettino. L'offerta della Roma, stando alle ultime indiscrezioni, resta quella di 7,5 milion l'anno. Un taglio netto rispetto ai circa 12 milioni che Lukaku percepirebbe al Chelsea. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

