(Adnkronos) – "Quando l'odio non funziona, cominciano a raccontare bugie". Queste le parole di Romelu Lukaku in una storia su Instagram. L'attaccante belga rompe il silenzio in attesa di capire il suo futuro dopo la rottura con l'Inter. —[email protected] (Web Info)

