L’ultima idea di Elon Musk: X a pagamento per tutti

(Adnkronos) – Presto X potrebbe diventare a pagamento per tutti. Elon Musk, il proprietario del social, starebbe valutando infatti questa possibilità essendo secondo lui l'unico modo per contrastare i Bot. E' quanto rivela la 'Bbc' riferendosi a una conversazione tra il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu e il miliardario che nel 2022 ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari. "Ci stiamo muovendo per avere un piccolo pagamento mensile per l'uso del sistema", ha detto il proprietario di Tesla e SpaceX. Contattata dalla Bbc, X per ora non ha fornito ulteriori dettagli. Non è chiaro, quindi, se le parole di Musk siano una dichiarazione generica relativa ad un'ipotesi o la conferma di un piano già elaborato e in fase di attuazione. Mr Tesla ha da sempre fissato tra gli obiettivi la riduzione dei bot e ha proposto l'opzione X Premium a pagamento con servizi e vantaggio per gli utenti, che hanno la possibilità di pubblicare post più lunghi e godono di maggiore visibilità. Musk nel recente passato ha prospettato l'ipotesi di una versione 'economica' di X Premium, il cui prezzo varia da paese a paese. "Stiamo per presentrci con una versione a prezzo ridotto, vogliamo che sia una cifra irrisoria. E' un discorso complesso, ma per me è l'unica vera difesa contro gli eserciti di bot".

