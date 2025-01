Lutto a Uomini e Donne: “Non ho fatto abbastanza” | Dolore e sgomento in queste ore, la tronista devastata

Momento di dolore a Uomini e Donne, un inaspettato lutto arriva per la nota tronista. Ecco cosa è successo.

Il famoso dating show ancora per poco in pausa per le festività natalizie, è pronto a tornare con tantissime novità e soprattutto colpi di scena.

In questi giorni di stop, tante sono le state anticipazioni trapelate sul web riguardanti soprattutto il trono di Michele Longobardi. Il giovane infatti è stato cacciato dalla trasmissione per aver rotto la fiducia con la redazione.

Nel frattempo il percorso di Martina De Ioannon continua ad appassionare il pubblico tanto che avrebbe riferito di essere vicina alla scelta.

Tuttavia, se per molti questi sono stati giorni di festa, lo stesso non può dire una tronista colpita dalla perdita di una persona a lei molto cara.

Lutto per la tronista, lacrime per la perdita

Come la maggior parte dei volti che passano da Uomini e Donne, anche questo è riuscito a far affezionare tantissimi telespettatori che non si perdono nessuna notizia sulla loro vita. Nonostante siano passati un po’ di anni dall’ultima volta che l’abbiamo vista sul trono del dating show, la tronista non ha smesso di condividere la sua quotidianità coni milioni di followers che la seguono. Purtroppo, ad essere oggetto di condivisione non sono solo i momenti di gioia ma anche le tristi notizie. A colpire tutti infatti, è stato il post pubblicato dalla tronista in cui è emerso il grande dolore che sta provando in questi giorni. Per la giovane donna infatti l’anno è iniziato nel peggiore dei modi. Come riporta gossipetv.com, stiamo parlando di Sonia Lorenzini. Il lungo post è dedicato a sua nonna, venuta a mancare in questi giorni. Il post toccante della tronista inizia così: “Scrissi qualche riga un po’ di tempo fa, la prima volta che ho avuto davvero paura di perderti“.

Si tratta sicuramente di un lutto molto difficile da superare per chiunque, dal momento che nelle vite di ognuno di noi la figura della nonna rappresenta un vero e proprio pilastro. Nelle parole della 35enne si percepisce non solo un grande dispiacere ma il rimpianto di non essere riuscita a starle sempre vicino, tanto da scrivere: “Rimpiango l’aver dato per scontate certe cose pensando siano eterne, il tempo perso a volte. Entravo in casa e non ci davo peso, ma quando è stata male, ho avuto paura, quella paura che un pezzetto di te possa andare via, la paura di non aver fatto abbastanza ed è così non l’ho fatto, non ho condiviso tutto il tempo a disposizione per coltivare quel rapporto che in modo indissolubile rimarrà per sempre, perché lei è la mia nonna”.

Messaggi social di affetto per la tronista

Dopo il lungo post di Sonia Lorenzini, tantissimi hanno voluto esprimere la loro vicinanza all’amata tronista, facendole le più sentite condoglianze.

In particolare sotto il post si leggono centinaia di messaggi che arrivano anche da personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi troviamo Micol Olivieri e Giulia Salemi ma anche persone comuni e semplici seguaci dell’ex tronista.