Lutto e sgomento a Verissimo: “Sono senza lacrime” | La Toffanin con la voce rotta dal pianto, l’ospite non si trattiene

Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo ha raccolto la commovente confessione di uno dei suoi ospiti. Pubblico senza parole

Un altro week end all’insegna degli ascolti lusinghieri per uno dei programmi cult dei palinsesti di Mediaset. Come ormai da tradizione Silvia Toffanin ha accolto nel salotto di ‘Verissimo‘ nuovi ospiti, tutti protagonisti del mondo dello spettacolo e dello showbiz in genere.

Il talk show del fine settimana è arrivato ormai alla 29/a edizione, diciannove delle quali portano la firma dell’ex Letterina di ‘Passaparola‘, da parecchi anni compagna nella vita del presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Il format è lo stesso da anni e nessuno ha mai sentito la necessità di cambiarlo. I risultati ottenuti finora del resto hanno convinto il management dell’emittente di Cologno Monzese a non apportare modifiche alla trasmissione.

Così la bella conduttrice veneta continua ad accogliere nel suo salotto figure di primo piano del mondo dello spettacolo: cantanti, attori e conduttori si sottopongono a domande che riguardano la loro sfera più intima e privata.

Verissimo, lacrime e commozione in studio: il pubblico resta senza parole

Nel corso della puntata della domenica all’interno dello studio televisivo è andato in scena un momento di particolare commozione, che ha coinvolto in pieno la conduttrice e tutto il pubblico presente. A far piangere tutti, ma proprio tutti, è stato un volto assai noto della tv italiana, il cantautore e opinionista Cristiano Malgioglio.

Malgioglio ha subito detto di aver accettato l’invito di Verissimo nonostante avesse perso sua sorella, venuta a mancare qualche giorno prima. Un momento dunque drammatico che il cantautore ha voluto condividere con tutti gli spettatori.

Verissimo, Malgioglio scatena il piano di Silvia Toffanin: attimi di grande tristezza

Non appena Silvia Toffanin ha parlato della morte della sorella di Malgioglio, questi si è sciolto in un pianto liberatorio e subito dopo ha ammesso candidamente di non avere più nulla da piangere: “Sono senza lacrime“.

Malgioglio ha poi raccontato un aneddoto recente che riguardava proprio la sua amata sorella: “La scorsa estate stavamo insieme e lei, che già non stava bene, mi ha chiesto se fossi felice. Quando le ho detto di sì lei si è rasserenata e mi ha detto che era questo ciò che voleva per me, che fossi sempre felice“. La commozione a quel punto ha coinvolto proprio tutti e soprattutto il pubblico da casa che lo ama e lo segue da sempre con affetto.