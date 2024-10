Lutto nella tv, una stella del piccolo schermo si è spenta per sempre | In Italia era amatissimo

Un noto volto televisivo è venuto a mancare, molto amato in Italia e non solo ora tutti piangono la sua scomparsa.

Quando un personaggio così noto viene a mancare è un momento di grande dolore non solo per i familiari e colleghi, ma anche per i tantissimi telespettatori che negli anni lo hanno seguito.

Il suo volto in particolare, viene associato ai tanti ruoli che ha interpretato nel corso della sua lunga carriera ed ora c’è solo un vuoto quando si viene a conoscenza della sua morte.

Ad essersene andato per sempre è un’ uomo che da qualche tempo non vedevamo più sul piccolo schermo per evidenti limiti legati all’età, ma questo non contribuisce certamente ad alleviare il dispiacere.

Si tratta infatti di un’attore versatile, che si era fatto apprezzare per il suo talento nella recitazione anche sul grande schermo prendendo parte in diversi film.

Si è spento un uomo amatissimo sul piccolo schermo e non solo

Molti lo ricorderanno per aver interpretato il padre di Tom Cruise in Risky Business e il padre di Kathleen Robertson in Beverly Hills 90210: Nicholas Pryor. Il famoso attore si è spento lunedì 7 ottobre nella sua casa di Wilmington, nella Carolina del Nord, all’età di 89 anni in seguito a un tumore.

L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua agente, Susan Tolar Walters, che ha dichiarato: “Era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto e ci mancherà”. Anche la moglie ha scritto un messaggio consegnato a THR dopo la sua morte, in cui ha scritto: “Nicholas Pryor era enormemente grato di essere stato, per quasi 70 anni, un attore”.

La carriera di Nicholas Pyror

Una carriera lunga quasi sette decenni. Tra le sue prime apparizioni nelle soap ci sono quelle avvenute nel 1958 in The Brighter Day e nel 1959 in Young Dr. Malone. Nel 1964 entra a far parte del cast originale di Another World della NBC, ma il suo personaggio, Tom Baxter, viene eliminato sei mesi dopo. Viene quindi assunto in una soap di prima serata, The Nurses della CBS. Pryor ha recitato in Beverly Hills, 90210 della Fox nel ruolo di A. Milton Arnold, il cancelliere della California University e padre della Claire Arnold della Robertson, dal 1994 al 1997.

Circa i ruoli sul grande schermo , Pryor è stato lo sfortunato marito di Barbara Feldon in Smile (1975) di Michael Ritchie; il professore universitario fumatore di pipa che viaggia con Michael Sarrazin su un AC Cobra in The Gumball Rally (1976) di Charles Bail; il direttore di un museo che incontra la sua fine in un cantiere ferroviario in La maledizione di Damien (1978); e il padre del drogato Julian di Robert Downey Jr. in Al di là di tutti i limiti (1987).