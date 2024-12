Lutto per Gemma Galgani, è morto il suo primo grande AMORE | La dama è disperata, niente feste per lei

Un gravissimo lutto ha colpito Uomini e Donne e in particolare Gemma Galgani. La storica e discussa dama del trono over è in lacrime

L’ultima settimana che precede il Natale si apre purtroppo con una brutta notizia. Il mondo dello spettacolo e in particolare l’intero gruppo di lavoro di ‘Uomini e Donne’ è scosso dalla scomparsa di un protagonista del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

La notizia ha colto di sorpresa un po’ tutti nell’ambiente, anche perché del tutto inattesa. La commozione si è subito riversata sulle piattaforme social, ma ad aver accusato più di tutti il colpo della morte di questa figura di grande rilievo per le dinamiche del programma è senza dubbio Gemma Galgani.

La celebre, storica e a volte discussa dama del trono over piange infatti la perdita di colui che è stato il suo primo vero amore conosciuto all’interno del programma. La Galgani ha avuto occasione nel corso degli anni di conoscere dei cavalieri con cui poter instaurare una relazione profonda.

La dama però alla fine non è mai riuscita a trovare la persona giusta, l’uomo con cui coltivare un rapporto vero e duraturo. Eppure qualche anno fa proprio il brillante e simpatico cavaliere di cui oggi piange la scomparsa sembrava possedere i requisiti giusti.

Gemma Galgani, addio al primo amore di Uomini e Donne: lacrime e commozione

Stiamo parlando di Ennio Zingarelli, mancato nelle ultime ore all’età di 86 anni. A dare la notizia sono stati i figli e i suoi familiari più stretti. Il nome di Zingarelli è legato indissolubilmente a Uomini e Donne.

Alcuni anni fa il medico triestino prese parte al dating show in qualità di cavaliere del trono over e in quella circostanza conobbe Gemma Galgani. Tra i due nacque una relazione che non ebbe poi seguito.

Gemma Galgani, il suo grande amore è volato in cielo: il post sui social mette i brividi

Ciononostante Ennio Zingarelli lasciò uno splendido ricordo sia tra gli spettatori che nell’intero gruppo di lavoro del dating show. Simpatico, brillante, spiritoso, l’ex medico triestino laqsciò un segno profondo all’interno del programma.

Secondo alcune informazioni riportate dal sito Triestecafe.it, l’ex cavaliere ha continuato a frequentare l’università anche in età avanzata proprio per soddisfare le sue molteplici curiosità intellettuali. Gemma Galgani ha voluto ricordare il suo ex compagno pubblicando sul suo profilo Instagram un cuore spezzato.