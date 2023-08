Luxuria: “Morgan a X Factor? Sbalzi di umore pericolosi, Sky ci pensi bene”

(Adnkronos) – ''Morgan a 'X Factor'? Le scuse vanno sempre accettate però non è la prima volta che Morgan dice cose, chiede scusa e poi magari le rifà perciò sarebbe pericoloso per un programma di questo tipo, che ha un target particolare, averlo in giuria. E se sclera di nuovo? Io se fossi Sky qualche riflessione la farei''. Vladimir Luxuria, all'Adnkronos, si esprime così dopo il clamore mediatico che si è scatenato intorno a Morgan per i fatti accaduti durante il concerto al Parco Archeologico di Selinunte dedicato a Franco Battiato. Ilcantante ha preso di mira un gruppo di spettatori con insulti e offese, anche attraverso frasi omofobe. ''Mi auguro che le scuse che ha fatto Morgan siano davvero sincere -continua – se le avesse fatte solo per ragioni di opportunismo e cioè per mantenersi il posto a ‘X Factor’ sarebbe poco dignitoso per lui''. Per Luxuria però il fatto che Morgan spesso ''si penta dopo'' di quello che ha detto ''denota che è una persona caratterizzata da forti sbalzi di umore, imprevedibile e anche un po’ pericolosa'', spiega. ''Non so cosa stia succedendo a Morgan – sottolinea – ricordo un suo concerto al Cassero di Bologna durante una serata gay dove faceva una cover di tutte le canzoni di David Bowie, lì disse cose meravigliose. Se una persona non riesce a controllarsi ad un concerto in diretta e insulta il pubblico solo perché è stato contraddetto o messo in discussione immagina cosa può fare in un programma dove magari un cantante con un voto basso gli dice qualcosa o ha un battibecco con un altro giurato. Sky dovrà fare delle valutazioni molto attente'', ribadisce Luxuria. (di Alisa Toaff) —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

