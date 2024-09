Macchie d’olio sui vestiti, col trucco della nonna spariscono all’istante | Risultato eccezionale a costo zero

Dì addio alle macchie d’olio sugli indumenti con questo trucco facile e veloce, tramandato di generazione in generazione.

Macchie d’olio sui vestiti, eliminarle senza fatica

Le macchie sugli abiti sono il problema quotidiano di chiunque si occupi della pulizia della casa, e in particolar modo di quella degli indumenti e della biancheria da bagno e da letto. Una volta che una tovaglia, un telo da doccia o un capo d’abbigliamento entrano a contatto con una sostanza come l’olio, difficilmente tornano nuovi come prima. In parecchi casi sono irrimediabilmente rovinati. Per fortuna però esiste qualche trucchetto per far sparire sporco e aloni, che si formano sugli abiti e sui tessuti in generale.

In commercio, a dire la verità, si trovano tanti prodotti nati proprio per questo scopo, sono ricchi di additivi chimici, che promettono disciogliere le macchie d’olio. In alcuni casi sono efficaci, in altri meno ma sono sempre costosi e spesso richiedono fatica perché, nonostante siano solventi creati ad hoc, occorre spesso pre-grattare. Per fortuna però si può attingere dalla saggezza popolare per scoprire il miglior metodo fai da te, economico e veloce per smacchiare gli indumenti. Vediamo qual è il trucco prezioso, rubato alle nonne.

Il rimedio della nonna per farle sparire in pochi minuti

Se vuoi veder sparire le macchie d’olio dei vestiti, puoi sfruttare due ingredienti molto comuni, senza dover per forza acquistare detersivi costosi. Ecco i due metodi delle nonne:

Uno di questi trucchetti prevede di usare un sale che di certo hai nella dispensa della tua cucina. Si tratta del bicarbonato di sodio e basterà spargerne un cucchiaino sull’alone, lasciar agire per mezz’ora e il bicarbonato assorbirà il grasso. Poi dovrai strofinare con un panno imbevuto di aceto e infine potrai proseguire con il normale lavaggio del capo.

Se vuoi smacchiare gli abiti sporchi puoi anche usare il borotalco. Mettine un po’ sulla macchia quando è ancora fresca, lascia agire per circa 30 minuti, poi utilizza una spazzola per rimuovere il borotalco e infine, con una spugnetta sulla quale avrai versato una goccia d’aceto, strofina e poi procedi con il consueto lavaggio dei capi.