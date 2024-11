Madonna di Trevignano, cambia il luogo degli incontri con la veggente

Con i divieti posti dal Comune, Gisella ha spostato la statuetta in altra sede per poter mettere i suoi fedeli in contatto con la Madonna

Prosegue, anche se in un luogo segreto e incerto, l’appuntamento mensile di preghiera con Gisella Cardia, la veggente che sostiene di avere visioni della Madonna e che ogni 3 del mese recita il rosario, con diretta streaming su YouTube. A differenza dei mesi precedenti, questa volta l’incontro non ha avuto luogo nel consueto spazio aperto a Trevignano Romano, dopo che il terreno in via Campo delle Rose, dove fino a pochi mesi fa si svolgevano gli incontri, è stato sequestrato e acquisito dal Comune. Le autorità ecclesiastiche hanno emesso un giudizio ufficiale, dichiarando che le presunte apparizioni non sono autentiche, gettando ulteriori ombre sulla vicenda.

Qual è il nuovo luogo degli incontri e perchè

Il terreno di via Campo delle Rose, precedentemente proprietà dell’associazione di Gisella Cardia, era stato fino a poco tempo fa il punto di riferimento per le preghiere e le presunte apparizioni. L’area è stata sequestrata e acquisita dal Comune di Trevignano Romano, ponendo fine a un ciclo di incontri all’aperto che richiamava decine di fedeli e curiosi ogni mese. La chiusura di questo spazio ha creato inevitabilmente la necessità di trovare una nuova sede, e sebbene i luoghi scelti siano cambiati, l’incontro mensile non è stato interrotto.

Il nuovo luogo degli incontri, tuttavia, non risulta chiaro. Secondo le indiscrezioni, potrebbe trattarsi di una casa a Formello, alle porte di Roma, dove si dice che Gisella e suo marito Gianni si siano trasferiti. Un’altra ipotesi è che le preghiere abbiano luogo in un garage di proprietà di uno dei fedeli più vicini ai coniugi Cardia. Nei video, l’inquadratura mostra una statua della Madonna collocata davanti a una finestra con tenda bianca e semitrasparente, attraverso la quale si scorge un paesaggio di campagna.

In passato, la stanza utilizzata per la trasmissione appariva con pareti coperte da fogli bianchi, probabilmente per evitare di svelare l’arredamento e i dettagli della location. Anche questo mese, Gisella Cardia ha iniziato il rosario con il saluto ai presenti e agli spettatori in streaming, invitando tutti a unirsi nella preghiera, ma, come già accaduto a ottobre, non ha riferito alcun messaggio “celeste”.

Sul fronte ecclesiastico, la diocesi di Civita Castellana ha espresso la propria posizione attraverso un decreto firmato dal vescovo Marco Salvi, con la formula “Constat de non supernaturalitate”. Tale dichiarazione, stabilisce ufficialmente che non vi è nulla di soprannaturale nelle apparizioni: la vergine Maria, quindi, non è mai apparsa e le apparizioni sono false.