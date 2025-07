Madonna di Trevignano, il sangue apparso sulla statua proviene dalla “veggente”: spetterà alla Procura pronunciarsi

Il Caso

A Trevignano Romano, un piccolo comune sulle sponde del Lago di Bracciano, la vicenda che ruota attorno alla veggente Gisella Cardia si fa sempre più intricata. Da tempo sotto indagine con l'accusa di truffa aggravata, la donna è al centro di una controversia che sembra avviarsi verso un capitolo decisivo. Gli sviluppi recenti hanno infatti gettato ulteriore luce sulla questione, grazie a una relazione tecnica dettagliata presentata alla Procura di Civitavecchia.

La Perizia Genetica

Un documento di 135 pagine è stato depositato dai tecnici incaricati delle analisi genetiche. Lo studio ha confermato quello che già in molti sospettavano: il sangue apparso su alcune statuette e su quadri venerati dalla comunità locale proviene dalla stessa Gisella Cardia. Il professor Emiliano Giardina, genetista chiamato a esprimere il suo parere in camera di consiglio, ha ratificato questa conclusione. "È il suo DNA", avrebbe affermato senza lasciare margini per dubbi o ulteriori ambiguità.

Sviluppi della vicenda

Queste rivelazioni scuotono inevitabilmente la comunità dei fedeli che si erano affidati alla veggente per conforto spirituale e guida religiosa. La scoperta del sangue umano anziché divino potrebbe ora alimentare tensioni e sospetti tra i devoti. Mentre l'attesa per eventuali sviluppi legali cresce, non resta che attendere la prossima fase del procedimento giuridico che potrebbe vedere Gisella Cardia affrontare formalmente le accuse in tribunale. Spetterà ora al Pubblico Ministero pronunciarsi, decidere per il rinvio a giudizio o per l'archiviazione"

