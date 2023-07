Madonna ringrazia i figli a un mese dal ricovero: “Fortunata ad essere viva”

(Adnkronos) – A un mese dal ricovero per un'infezione batterica, Madonna torna a rassicurare i fan sui social. "L'amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina", ha scritto la pop star in un lungo post in cui afferma di essere "fortunata ad essere viva". Nel post, che presenta una foto di lei che abbraccia suo figlio David e un'altra in posa accanto a sua figlia Lourdes, Madonna scrive che come madre è facile essere “coinvolti nei bisogni dei tuoi figli”. Ma che quando si è ammalata, “i miei figli si sono fatti avanti per me”. "Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Ha fatto la differenza". Madonna ha una figlia, Lourdes Leon, con il suo ex marito Carlos Leon, e un figlio, Rocco Ritchie, con il regista Guy Ritchie. È anche madre di quattro figli adottivi: David Banda, Chifundo “Mercy” James e le gemelle Stella ed Estere. Nel suo post, la pop star ha anche ringraziato il suo amico e manager di lunga data, Guy Oseary, che le ha regalato una Polaroid di Keith Haring “con una giacca con la faccia di Michael Jackson dipinta sopra”, che lei dice essere stata scattata da Andy Warhol. Madonna ha scritto di aver pianto quando ha ricevuto il regalo di Oseary perché “ho capito quanto sono fortunata ad essere viva. E quanto sono fortunata ad aver incontrato queste persone e tanti altri che se ne sono andati”. La 64enne aveva precedentemente affermato di essere "sulla strada del recupero" dopo aver trascorso diversi giorni in terapia intensiva. Avrebbe dovuto iniziare un tour mondiale di sette mesi nelle prossime settimane, ma ha dovuto rimandarlo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

