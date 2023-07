Madonna rompe il silenzio: “Sono sulla via del recupero”

(Adnkronos) – Madonna rompe il silenzio e comunica con i suoi fan per la prima volta dopo il malore che l'ha colpita qualche tempo fa e che l'ha costretta al ricovero in terapia intensiva a causa di una "infezione". "Grazie per la vostra energia positiva, per le vostre preghiere e per le parole salutari e di incoraggiamento. Ho sentito tutto il vostro amore. Sono sulla via del recupero e incredibilmente grata per tutte le benedizioni nella mia vita", scrive sui suoi canali social. "Il mio primo pensiero quando mi sono risvegliata in ospedale è stato per i miei bambini – scrive la popstar su Instagram -. Il mio secondo pensiero era che non avrei voluto dispiacere nessuno di coloro che hanno acquistato i biglietti per il mio tour. Non avrei voluto neanche lasciare a casa le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli scorsi mesi per creare il mio show. Odio il fatto di avere deluso qualcuno". Poi Madonna spiega cosa succederà del suo tour annullato: "Il mio focus adesso è sulla mia salute, sul diventare più forte e vi assicuro che tornerò con voi più presto che potrò! Il piano attuale è quello di riprogrammare le date in Nord America del tour e cominciare in ottobre in Europa. Non potrei essere più grata per la vostra cura e il vostro supporto. Con amore, M.", conclude la popstar. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata