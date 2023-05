Mafia, Berlusconi: “Siamo quelli che l’hanno combattuta più efficacemente”

(Adnkronos) – "Ad ogni tornata elettorale la Sicilia ci ha dato grandi soddisfazioni". Così Silvio Berlusconi, intervistato dalla Sicilia, alla vigilia del voto a Catania. "I siciliani sanno che noi abbiamo sempre creduto nelle potenzialità della loro terra e abbiamo sempre investito sulla crescita della loro Regione. I nostri governi sono stati quelli che più hanno investito nel Mezzogiorno, per esempio completando la rete autostradale siciliana", dice il Cav. "Sono anche quelli che hanno più efficacemente combattuto la criminalità mafiosa confiscando patrimoni e stabilizzando il 41bis, arrestando 32 dei 34 latitanti più pericolosi", ricorda il fondatore di Fi. "Tutto questo senza parlare del nostro costante impegno per il Ponte sullo Stretto. I siciliani che guardano al futuro, che credono nel ruolo della loro terra in Europa e nel Mediterraneo ci hanno sempre dato e continueranno a darci fiducia", conclude. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

