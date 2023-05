Mafia, Foti (Fondaz. Magna Grecia): “Passata da iconografia Padrino a comunicazione sui social”

(Adnkronos) – "Dall’iconografia del Padrino siamo arrivati alle mafie che sono ben informate e formate nei social media. Tiktok e Instagram diventano strumenti per comunicare direttamente con una base di simpatizzanti o di giovani che, provenienti da aspetti sociali di debolezza, possono essere aggregati". Lo ha detto Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, a margine della presentazione del rapporto “Le mafie nell’era digitale” alla Camera dei Deputati.

“Si sono creati dei presupposti perché sul piano tecnologico si possa mettere in evidenza agli investigatori che esistono sistemi di algoritmi usati dalle mafie che spesso non sono rintracciabili. Questo rapporto – ha sottolineato – fatto da quattro ricercatrici donne rivela cose molto importanti anche ad altre polizie nel mondo.” —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

