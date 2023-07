Mafia, Tajani: “41 bis non si tocca”

(Adnkronos) – "Siamo in prima linea. Il governo vuole continuare a battersi. Il 41 bis non si tocca. Non si fa nulla che possa sembrare una marcia indietro rispetto alla lotta contro il crimine organizzato. Io sono ottimista perché gli italiani stanno dalla parte delle forze dell’ordine, della magistratura, dello Stato". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, arrivando a Palermo alla cerimonia per il 40° anniversario dell'uccisione del giudice Rocco Chinnici. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

