Magalli, il problema non è Adriana Volpe: “Mi hanno diagnosticato…” | Quanto resta al conduttore

La battaglia legale tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe si è conclusa con la condanna del conduttore. Il quale però ha ben altri problemi

Da colleghi di lavoro a nemici giurati, fino a un riavvicinamento per certi versi sorprendente. Questa è la parabola, professionale e personale, che hanno vissuto Adriana Volpe e Giancarlo Magalli il cui contenzioso è sfociato in una battaglia legale durata quasi sette anni.

Per otto lunghi anni, dal 2009 al 2017, l’ex modella trentina e l’esperto autore e conduttore romano sono stati fedeli compagni di viaggio nel contenitore di punta di Rai Due, ‘I fatti vostri‘. Fino a quando alcune dichiarazioni di Magalli hanno trasformato questo rapporto in una guerra personale.

Adriana Volpe ha querelato Magalli per ‘diffamazione aggravata’ e proprio qualche giorno fa il giudice del Tribunale Civile di Roma ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di Magalli che dovrà pagare una multa più le spese processuali.

Proprio Magalli ha avuto modo qualche ora fa di commentare l’esito del processo e i fatti clamorosi verificatisi al termine dell’ultima udienza. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera‘, il presentatore della RAI ha affrontato anche un altro tema assai più delicato.

Magalli, altro che Adriana Volpe: i suoi problemi sono altri

Subito dopo la sentenza del Tribunale, Magalli e la Volpe si sono lasciati andare a un lungo abbraccio che ha sancito la pace dopo sette anni di rancori e ostilità diffuse: “L’altro giorno al termine dell’ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo più. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco e per me così è stato“.

Magalli ha poi svelato un altro retroscena legato a quel particolarissimo ed emozionante momento: “Non volevo offendere nessuno. Anzi, con lei ci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme. È stato davvero un bel sollievo”.

Magalli, la diagnosi è stata terribile: quanto gli resta da vivere

Magalli però in questo periodo deve affrontare un nemico ben più terribile di Adriana Volpe: “Quando mi hanno diagnosticato un linfoma non-Hodgkin mi hanno dato due mesi di vita. Per fortuna grazie alla chemioterapia e alle altre cure sono riuscito a controllare la malattia“.

Proprio in questo periodo il conduttore e showman ha capito su quali colleghi potrà contare e su quali invece no: “Con alcuni compagni di strada i rapporti sono ancora molto solidi, per dire con Pippo Baudo c’è grande affetto. Con altri invece non ci si sente più“.