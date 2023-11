Magi: “Io e Della Vedova aggrediti da presidente Coldiretti” – Video

(Adnkronos) – "Oggi siamo stati vittime di una gravissima aggressione fisica da parte di Coldiretti e del suo presidente Prandini che è persino arrivato a spintonare e insultare il collega Della Vedova. Meloni e Lollobrigida devono condannare questa aggressione di stampo squadrista. È inaccettabile a questo punto che Prandini resti al suo posto”. Lo dichiara il segretario di Più Europa Riccardo Magi. Magi e Della Vedova davanti a palazzo Chigi stavano esponendo un cartello con su scritto "Coltivate ignoranza, il divieto alla carne coltivata è antiscientifico e anti italiano" proprio a pochi metri dalla manifestazione della Coldiretti contro il cibo artificiale. ''Sono stato aggredito fisicamente dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini, che mi ha detto che sono un delinquente – ha detto Della Vedova – Prandini non può restare presidente di una grande organizzazione con una grande tradizione dopo il modo in cui si è comportato". "Andremo a fare denuncia, non è tollerabile – ha affermato Della Vedova, ricostruendo in aula alla Camera l'episodio dello scontro davanti a palazzo Chigi – Invito tutta la Camera, ma soprattutto il ministro Lollobrigida, mi auguro non vada alla manifestazione di Coldiretti, glielo chiedo da parlamentare a parlamentare. Dopo quello che è successo non può andare a legittimare una aggressione contro il Parlamento sarebbe un riconoscimento alla violenza contro il Parlamento". "Arriva come un ossesso il presidente di Coldiretti Prandini, corre verso di me, delinquente delinquente, ci sono i video, si capirà, c'erano gli agenti della Digos, cerca di aggredirmi. Fortunatamente gli agenti della Digos lo allontanano e arriva la polizia", ha raccontato Della Vedova aggiungendo: "Che il presidente di Coldiretti si senta legittimato ad attraversare la strada per aggredire fisicamente un parlamentare per le parole che ha pronunciato nell'aula di Montecitorio trovo che sia di una gravità assoluta". Bagarre alla Camera. Dopo l'intervento del deputato di +Europa, che ha ricostruito l'episodio, e quello della capogruppo del Pd Chiara Braga, che ha stigmatizzato e anche polemizzato con il ministro Francesco Lollobrigida, ha preso la parola Francesco Battistoni: "Voglio esprimere solidarietà a Coldiretti e al presidente Prandini. Ero lì pure io, si svolgeva una manifestazione pacifica e qualcuno si metteva davanti palazzo Chigi con cartelli 'coltivate ignoranza'. Non è ammissibile". L'intervento del deputato di Forza Italia è stato interrotto, subissato dalle proteste dell'opposizione, e la presidente di turno Anna Ascani è stata costretta a intervenire più volte per riportare la calma in aula. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

