Magic Christmas a MagicLand: un’esperienza natalizia da sogno per tutta la famiglia

Il Natale si avvicina e, dal 9 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, MagicLand, il parco divertimenti più amato del Centro-Sud Italia, si trasformerà in un regno incantato grazie alla collaborazione con Il Regno di Babbo Natale. “Magic Christmas” sarà un’esperienza unica, ricca di meraviglie e magia, pensata per affascinare e coinvolgere grandi e piccini in un’atmosfera da fiaba.

Un Natale magico e immersivo: scenografie da sogno

Appena varcato l’ingresso di MagicLand, i visitatori saranno accolti da una fitta nevicata e da un maestoso albero di Natale che daranno inizio a un’avventura straordinaria. Due percorsi immersivi, ricchi di scenografie natalizie, accompagneranno i visitatori attraverso paesaggi incantati e illuminati da migliaia di luci scintillanti. Le stradine del parco si trasformeranno in angoli suggestivi, con decorazioni spettacolari, alberi addobbati e installazioni che faranno sentire tutti parte di una favola natalizia.

Al centro di questa straordinaria esperienza si erge il Castello di Babbo Natale, un luogo magico dove i sogni diventano realtà. Qui, i bambini (e non solo) avranno l’occasione di incontrare Babbo Natale in persona, scattare una foto ricordo e ricevere un dono speciale. Ogni angolo del castello sarà decorato per evocare il mondo fatato di Babbo Natale, trasformando la visita in un’esperienza indimenticabile.

Spettacoli e attrazioni per tutti a MagicLand

MagicLand non si limita a decorazioni mozzafiato: il parco ha preparato una serie di attrazioni imperdibili e spettacoli esclusivi. Tra le novità di quest’anno spicca lo spettacolo musicale “Lucy e il Segreto di Natalloween”, che sarà messo in scena presso il Gran Teatro Alberto Sordi. Basato su una storia inedita, lo spettacolo promette di coinvolgere il pubblico con una trama avvincente, ricca di colpi di scena, in cui il Regno di Babbo Natale si trasforma misteriosamente nel Regno di Babbo Natalloween.

Non meno emozionante sarà l’avventura “Regno AdvenTour”, un percorso tematico con 24 tappe che guideranno i visitatori alla riscoperta del vero significato del Natale. Il viaggio è pensato per grandi e piccoli: i più giovani potranno divertirsi con i personaggi del Regno, mentre per gli adulti ogni tappa rappresenterà un invito a riflettere e riscoprire valori come speranza e gioia. Questo percorso culmina nella venticinquesima tappa, dove i visitatori scopriranno che il Natale è molto più di una semplice festa, ma un dono prezioso di luce e amore.

Magia interattiva e tecnologica

Per chi desidera vivere un’esperienza ancora più coinvolgente, MagicLand presenta “Aurora: Lights of Wonder”, un’esperienza visiva senza precedenti. Grazie alla tecnologia VR e fulldome 4K x 4K, i visitatori potranno immergersi in uno spettacolo mozzafiato dell’aurora boreale proiettata sullo schermo del planetario più grande d’Europa, all’interno della Cosmo Academy. Un’occasione unica per lasciarsi incantare da una delle meraviglie naturali più suggestive del mondo.

Gli spettacoli proseguiranno anche sulla piazza principale del parco, con balletti, medley musicali e performance artistiche che vedranno protagonisti Gattobaleno, la mascotte del parco, e i personaggi del Regno di Babbo Natale, tra cui gli elfetti Buddy e Pretty, lo Schiaccianoci Henry, Steve il Candy Cane e le renne Rudy e Lampo.

Attività per tutta la famiglia per Magic Christmas

Magic Christmas a MagicLand offre anche una vasta gamma di attività per coinvolgere tutta la famiglia. Gli ospiti potranno sfidarsi sulla nuova pista di pattinaggio su ghiaccio, vivere la magia a bordo del trenino natalizio “Magic Christmas Express” e curiosare tra i Mercatini di Natale, dove saranno esposti i prodotti Elfidea e tante idee regalo originali.

Per rendere l’esperienza ancora più indimenticabile, sarà possibile pranzare al ristorante Belvedere con i personaggi del Regno di Babbo Natale, un’opportunità perfetta per incontrare da vicino gli abitanti di questo mondo incantato, inclusi gli immancabili elfetti, Babbo Natale e il divertente Dr. Krampy con i suoi buffi aiutanti, gli Sfatichini. E per i più piccoli, l’immancabile “Truccabimbi Natalizio” permetterà di trasformarsi nel loro personaggio preferito.

Un Natale per tutti: prezzi accessibili e offerte speciali

MagicLand offre anche prezzi d’ingresso speciali per rendere l’esperienza natalizia accessibile a tutti. I biglietti per gli adulti saranno disponibili online a 14,90 euro, mentre i bambini pagheranno solo 1 euro online (dai 100 ai 140 cm di altezza, con ingresso gratuito sotto i 100 cm). Inoltre, saranno disponibili pacchetti comprensivi di pernottamento e ingresso al parco a partire da 29,90 euro.

“Entrare a Magic Christmas sarà come entrare in un sogno… e scoprire che è tutto reale.” – assicura Giorgio Onorato Aquilani, fondatore del Regno di Babbo Natale, il mondo natalizio che Magicland ha scelto per caratterizzare, con i suoi contenuti originali, il Natale del parco.

“Abbiamo deciso di andare oltre qualsiasi cosa fatta in precedenza – dichiara Guido Zucchi, CEO di Magicland -. Abbiamo arricchito e moltiplicato i contenuti che i visitatori potranno vivere, l’allestimento e le decorazioni abbracceranno un’area molto più estesa, e questo ci permetterà di offrire ai nostri ospiti un’esperienza ancora più emozionante e coinvolgente”.

Giorgio Onorato Aquilani e Guido Zucchi

Un Natale da ricordare

Magic Christmas a MagicLand si preannuncia come una delle mete natalizie più spettacolari e coinvolgenti del 2024. Con attrazioni per tutti i gusti, scenografie incantevoli, spettacoli emozionanti e attività che coinvolgono l’intera famiglia, questo evento è un’occasione imperdibile per chi desidera vivere la magia del Natale in un’atmosfera unica. MagicLand e Il Regno di Babbo Natale hanno unito le forze per garantire un Natale da sogno, un’esperienza che rimarrà nel cuore di chiunque la vivrà.