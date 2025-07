Magic Fire 2025: il 9 agosto a MagicLand lo spettacolo dei fuochi d’artificio sotto le stelle

Nel cuore dell’estate, quando le notti si fanno tiepide e i cieli si aprono limpidi, MagicLand — il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, alle porte di Roma — torna a trasformarsi in un palcoscenico d’eccezione. Il 9 agosto 2025, a partire dalle 22:00, il cielo sopra Valmontone si accenderà con Magic Fire, l’evento pirotecnico più atteso della stagione.

MagicLand trasforma il parco in un’esperienza da vivere sotto le stelle

Un appuntamento ormai cult per migliaia di famiglie, ragazzi e appassionati che ogni anno scelgono MagicLand non solo per le sue attrazioni, ma per un’esperienza che va oltre il semplice divertimento da parco a tema. Magic Fire è spettacolo, musica, luci, emozione: un momento collettivo in cui lo stupore torna protagonista, tra esplosioni cromatiche e colonne sonore d’impatto.

Uno show da 25 minuti che trasforma il cielo in arte

La promessa, quest’anno, è ancora più ambiziosa: uno spettacolo pirotecnico potenziato, con nuove coreografie aeree, giochi di luce sincronizzati con la musica e sequenze ad alto impatto visivo, curate da maestranze specializzate che hanno già firmato show per eventi internazionali.

Per oltre 25 minuti, a partire dalle ore 22:00, le sequenze pirotecniche si alterneranno a ritmo serrato, disegnando scenografie in movimento e suggestioni visive aeree. Dai ventagli dorati alle cascate argentee, fino ai colpi a effetto sorpresa, l’evento promette di trasformare la notte in un racconto fatto di luce, suoni e colori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il pubblico potrà godersi lo spettacolo comodamente all’interno del parco, che si trasformerà per l’occasione in una grande arena sotto le stelle, senza bisogno di prenotazioni extra o biglietti aggiuntivi: Magic Fire è incluso nel biglietto d’ingresso, anche in formula serale.

Atmosfere musicali e ospiti speciali: la colonna sonora è tutta da ballare

Ad accompagnare la serata ci penseranno due nomi noti nel panorama dell’intrattenimento: il resident DJ Ulisse Marciano, presenza fissa delle notti MagicLand, e DJ Dino Brown, ospite d’eccezione che animerà l’attesa dello spettacolo con un set musicale pensato per coinvolgere ogni generazione.

Dino Brown, voce e anima di importanti radio italiane, è noto per la sua capacità di costruire DJ set emozionali e coinvolgenti, mescolando musica dance, pop, remix e richiami nostalgici degli anni ’90 e 2000. Una scelta coerente con l’anima multigenerazionale del parco, che punta a intrattenere bambini, famiglie e giovani adulti in un’unica esperienza condivisa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il parco resta aperto fino a notte: attrazioni, spettacoli e adrenalina no-stop

Uno degli elementi che rendono Magic Fire un evento così atteso è la sua fusione con l’offerta attrattiva del parco. Anche il 9 agosto, infatti, tutte le attrazioni di MagicLand resteranno aperte fino a tarda notte, consentendo ai visitatori di proseguire la giornata di svago anche dopo il tramonto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dalle montagne russe Shock, al mondo fantasy di Tonga, fino alle attrazioni acquatiche e alle esperienze in realtà virtuale, la possibilità di vivere il parco sotto il cielo notturno rende l’esperienza ancora più memorabile. La luce della luna e quella dei fuochi si sovrappongono a quella delle attrazioni illuminate, creando un’atmosfera fuori dal tempo, a metà tra sogno e avventura.

Ingresso serale a prezzo speciale: si entra anche dalle 18 a soli 9,90 euro

Per favorire un accesso più flessibile e intercettare anche chi arriva dopo la giornata lavorativa o dalle località di mare limitrofe, MagicLand propone un’offerta serale particolarmente vantaggiosa: biglietto d’ingresso dalle ore 18:00 a soli €9,90, con pieno accesso al parco e allo spettacolo pirotecnico.

È un’opzione pensata soprattutto per i giovani, le coppie e le famiglie che vogliono vivere il parco in una veste diversa dal solito, più notturna e suggestiva, magari accompagnando la visita con una cena all’interno del parco prima del gran finale delle 22:00. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un’estate di eventi: MagicLand rilancia il suo ruolo nel turismo esperienziale

Magic Fire è solo uno dei momenti clou di un’estate che vede MagicLand protagonista di un’offerta culturale e di intrattenimento sempre più ampia. Tra nuovi spettacoli dal vivo, ospiti musicali, eventi a tema e attività pensate per ogni fascia di età, il parco di Valmontone sta consolidando il suo ruolo come hub del tempo libero e della socialità nel Lazio.

In un periodo in cui il turismo di prossimità e le esperienze condivise sono tornate centrali nelle scelte delle famiglie italiane, MagicLand continua a investire in contenuti originali, accoglienza e innovazione, offrendo un’alternativa concreta, accessibile e di qualità al turismo balneare o urbano.

Come partecipare: informazioni e biglietti

Data evento : venerdì 9 agosto 2025

: venerdì Spettacolo pirotecnico Magic Fire : dalle ore 22:00

: dalle Dove : MagicLand, Valmontone (RM) – via della Pace

: – via della Pace Ingresso serale : dalle 18:00 a €9,90 (spettacolo incluso)

: (spettacolo incluso) Tutte le attrazioni aperte fino a tarda notte

Info e biglietti: disponibili sul sito ufficiale www.magicland.it

LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

