MagicLand 11 maggio, domenica speciale per la Festa della Mamma tra fatine e avventure

C’è qualcosa di unico nel modo in cui un parco divertimenti riesce a mescolare fantasia e realtà. È come se per qualche ora, tra scivoli vertiginosi e attrazioni spettacolari, il tempo si dilatasse, lasciando spazio solo a risate, sguardi incantati e adrenalina pura. MagicLand, il più grande parco del Centro-Sud Italia, situato alle porte di Roma, non è solo un luogo dove divertirsi: è un punto d’incontro generazionale, un mosaico di esperienze costruite per chi cerca meraviglia, stupore e un pizzico di magia.

Domenica speciale: la Festa della Mamma tra fatine e avventure

Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, MagicLand ha preparato un’accoglienza speciale pensata per tutta la famiglia. Le mamme, protagoniste assolute di questa giornata, troveranno ad accoglierle un mix di esperienze pensate per celebrare il loro ruolo, non con fiori o parole altisonanti, ma con momenti condivisi e autentici. Il parco, che ha da poco riaperto i cancelli per la nuova stagione, ha introdotto attrazioni che guardano al futuro ma parlano a tutte le età.

Magic Winx: il ritorno incantato delle fatine più amate

Tra le novità più attese c’è senza dubbio Magic Winx, un’esperienza multisensoriale ispirata al celebre Winx Club, la serie animata italiana che ha segnato l’infanzia di milioni di bambini in tutto il mondo. Non si tratta di una semplice attrazione, ma di un vero e proprio viaggio emotivo tra pianeti fantastici, luci colorate, effetti speciali e ambientazioni spettacolari.

A bordo di foglie volanti, i visitatori sorvolano scenari fiabeschi, attraversano nebbie misteriose, sfiorano fiocchi di neve e onde d’acqua, in un itinerario che dura poco più di quattro minuti ma lascia dentro una sensazione che dura ben più a lungo. È il tipo di esperienza che riesce ad affascinare un bambino quanto a commuovere un genitore, perché parla alla parte di noi che non ha mai smesso di sognare.

MagicSplash: l’estate che sa di tropici, anche vicino casa

Ma MagicLand non si ferma all’immaginazione: dal 21 giugno prende vita MagicSplash, il parco acquatico a tema caraibico che sembra uscito da una cartolina, con sabbia bianca, cabanas private, vasche idromassaggio e due nuovi scivoli da oltre 20 metri d’altezza. Un’area progettata per abbracciare l’estate nella sua forma più spensierata.

Chi ama l’avventura troverà pane per i propri denti, tra splash ride e piscine a onde, mentre le famiglie con bambini potranno godersi zone d’ombra, spray park e una vasta area picnic dove fermarsi a pranzo in tranquillità. È una proposta pensata per chi vuole scegliere, ogni giorno, il proprio ritmo: relax o divertimento sfrenato.

Attrazioni da record e adrenalina per tutte le età

Per chi frequenta MagicLand da anni, certe attrazioni sono ormai parte dell’identità del parco. C’è Shock, il launch coaster che in due secondi ti proietta a 100 km/h. C’è Wild Rodeo, unico nel suo genere in Italia, con il suo gigantesco pendolo a 40 metri di altezza. E poi Mystika, la torre che sfida il cielo con i suoi 72 metri, e Cagliostro, l’indoor coaster che gioca con buio e velocità.

Ma anche chi non ama le forti emozioni ha il suo spazio. Le aree tematiche come Old West o Tonga offrono ambientazioni curate e attrazioni a misura di famiglia, con scenografie che raccontano storie e spazi verdi dove concedersi una pausa.

Scuole, educazione e intrattenimento: un connubio possibile

Una delle caratteristiche meno note ma di grande valore di MagicLand è l’attenzione verso il mondo scolastico. Attraverso giornate dedicate e iniziative come i rinnovati School Days (21 maggio e 5 giugno), il parco propone un’idea di intrattenimento che diventa occasione educativa. In collaborazione con le forze dell’ordine e altri enti istituzionali, si affrontano temi come il bullismo, la sicurezza, l’ambiente e la cittadinanza attiva.

Un modo diverso, più esperienziale e coinvolgente, di parlare ai ragazzi: con laboratori, dimostrazioni pratiche e momenti di confronto che vanno ben oltre i banchi di scuola. Un valore aggiunto che arricchisce l’offerta e rende il parco un alleato prezioso anche per docenti e famiglie.

Eventi, spettacoli e stagioni che si rincorrono

Il calendario di MagicLand è una ruota che gira senza mai fermarsi. Dopo l’estate, il parco si trasforma ancora: spazio all’Oktober Fest, poi al brivido di Magic Halloween e infine all’atmosfera scintillante di Magic Christmas, con luminarie, spettacoli a tema e mercatini natalizi che chiudono l’anno con calore e poesia.

In estate, il lago del parco tornerà a essere palcoscenico d’eccezione per Les Farfadais, la compagnia teatrale nata a Parigi e famosa per i suoi spettacoli tra acrobazie aeree, marionette giganti e costumi da sogno. Uno show che riesce a essere magnetico per i bambini e raffinato per gli adulti, mantenendo intatto il suo potere evocativo.

MagicLand oggi: un ponte tra il gioco e l’esperienza

MagicLand non è più “solo” un parco divertimenti. È diventato un ecosistema dove ogni visita si trasforma in un’esperienza completa, capace di parlare a famiglie, adolescenti, gruppi scolastici e anche a chi cerca un momento di evasione senza allontanarsi troppo da casa.

Forse è proprio questo il segreto del suo successo: riuscire a tenere insieme la leggerezza del gioco e l’ambizione di educare, il bisogno di rilassarsi e la voglia di emozionarsi. In un mondo dove l’intrattenimento è sempre più rapido e frammentato, MagicLand si prende il suo tempo per costruire qualcosa che resta.

