MagicLand 20 luglio, un sabato indimenticabile di divertimento, spettacoli e magia

Segniamoci in agenda il 20 luglio e prepariamoci a un’avventura indimenticabile nel cuore del divertimento italiano, a MagicLand

MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro Sud Italia, si prepara a offrire una giornata indimenticabile sabato 20 luglio, con un programma ricco di emozioni e divertimento per tutte le età.

Mattina di puro divertimento

La giornata inizia con una carica di adrenalina grazie alle 39 attrazioni del parco, adatte a tutti i gusti e le età. Tra le novità di quest’anno spicca la Battaglia Navale 2.0, completamente rinnovata con una nuova stazione e un’ambientazione coinvolgente. Gli amanti delle emozioni forti non potranno perdere il Wild Rodeo, il giant frisbee unico in Italia, e il launch coaster Shock, che catapulta i visitatori da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi.

Per chi cerca avventure al coperto, lo spinning coaster Cagliostro promette emozioni mozzafiato, mentre gli amanti degli splash ride si divertiranno con Yucatan, tra rovine Maya e antichi talismani. Gli impavidi possono affrontare la torre di caduta libera più alta d’Italia, Mystika, con i suoi 72 metri di altezza. Completano l’offerta l’area a tema western Old West di oltre 5.000 mq e l’Area Tonga, uno spazio inesplorato con cascate e zone d’ombra.

Pomeriggio di spettacoli musicali

Nel pomeriggio, alle ore 15:00, il Gran Teatro Alberto Sordi ospita il musical We will rock you, un omaggio alle leggende del rock che farà vibrare di emozioni tutti i presenti. Successivamente, il palco eventi accoglierà il Greatest Hits Tribute, un viaggio emozionante attraverso le epoche musicali con le canzoni che hanno fatto la storia.

Alle ore 20:00, l’energia esplode con la K-Pop Mania, uno spettacolo di balli mozzafiato, coreografie esplosive e melodie travolgenti, che celebrano la cultura musicale coreana che ha conquistato il mondo.

Serata di magia e fuochi d’artificio

Alle ore 21:30, presso la Baia, prende vita Elements, un incantevole spettacolo sul lago dove la magia dei quattro elementi si fonde in un’armoniosa sinfonia di luci scintillanti, fontane danzanti e performance artistiche avvincenti. Questo spettacolo unico celebra la forza e le meraviglie della natura, creando un’esperienza indimenticabile.

La giornata si conclude in grande stile con il festival pirotecnico MagicFire, a partire dalle 22:30. Un tripudio di fuochi d’artificio, musica, spettacoli itineranti e street food, con tutte le attrazioni aperte fino a tardi. La serata prosegue con un dj set speciale di DJ Andy, che farà ballare e cantare tutti i presenti fino a mezzanotte.

Un’esperienza da non perdere

MagicLand si conferma così una meta imperdibile per chiunque desideri vivere una giornata di puro divertimento, emozioni e spettacoli unici. Non resta che segnare in agenda il 20 luglio e prepararsi a un’avventura indimenticabile nel cuore del divertimento italiano.