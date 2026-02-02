MagicLand apre le selezioni 2026: oltre 400 posti stagionali e corso gratuito per aspiranti assistenti bagnanti

MagicLand avvia la campagna di recruiting per la stagione 2026 e apre le candidature con un piano di inserimenti che, secondo quanto riportato da testate che riprendono la comunicazione del parco, supera quota 400 opportunità complessive. Le ricerche riguardano il parco tematico e MagicSplash, nella sede di Valmontone, provincia di Roma, e puntano a rafforzare sicurezza e servizi nei mesi di maggiore affluenza, in vista della riapertura indicata sul sito ufficiale dal 3 aprile 2026.

Assunzioni MagicLand 2026: reparti operativi e profili tecnici richiesti

La sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale offre già una panoramica ampia delle figure ricercate. Le posizioni pubblicate coprono ristorazione e caffetteria, accoglienza e biglietterie, attrazioni, negozi, oltre a ruoli tecnici come manutentore meccanico, con mansioni che vanno dai controlli giornalieri delle attrazioni alle attività di riparazione e analisi dei guasti.

Il messaggio di fondo è chiaro: il parco cerca persone abituate a lavorare con il pubblico e in squadra, capaci di mantenere attenzione e precisione anche nelle giornate più intense. In un contesto di ospitalità e intrattenimento questo significa gestione ordinata delle file, indicazioni ai visitatori, rispetto delle procedure interne e rapidità nel risolvere gli imprevisti senza perdere cortesia.

Lavoro in piscina: assistenti bagnanti con brevetto e percorso per aspiranti

Il capitolo più specifico riguarda la sicurezza in acqua. Per gli assistenti bagnanti già qualificati, la pagina ufficiale indica brevetto A.B. e attestato BLSD in corso di validità da allegare alla candidatura, maggiore età, disponibilità su turni e presenza operativa a partire da maggio 2026, con attività prevista nel periodo estivo. Sono citati anche requisiti pratici come la necessità di essere automuniti e la preferenza per domicilio in aree vicine alla sede.

Accanto a chi ha già i titoli, MagicLand apre anche la candidatura per aspiranti assistenti bagnanti. È richiesto saper nuotare e avere una buona acquaticità, con una nota esplicita: il percorso è finalizzato al conseguimento del brevetto e non è un corso di nuoto. L'offerta include corso per Assistenti Bagnanti e corso BLSD, indicati come parte del pacchetto formativo; secondo la comunicazione diffusa dal parco e ripresa dalla stampa, i corsi vengono offerti gratuitamente.

Il percorso è legato a un contratto stagionale a tempo determinato e prevede anche formazione sulle procedure operative di un parco acquatico.

Requisiti richiesti: inglese, turni e autonomia negli spostamenti

Le selezioni 2026 non sono rivolte soltanto a profili con esperienza: la ricerca viene descritta anche come accessibile a candidati alla prima esperienza, a patto di garantire disponibilità su turni, inclusi weekend e festivi, e autonomia negli spostamenti, requisito che ricorre negli annunci.

Per molte posizioni operative, la buona conoscenza dell’inglese viene indicata come requisito o titolo preferenziale, insieme a predisposizione al contatto con il pubblico e capacità di lavorare in team. Anche il domicilio in zona appare spesso come preferenza, legata a una logistica che deve reggere cambi turno e rientri rapidi.

Contratti stagionali e ruoli stabili: cosa offre il parco

La formula prevalente resta il contratto stagionale a tempo determinato, coerente con il calendario dell’apertura estiva. Nelle schede compaiono condizioni come mensa aziendale e formazione interna, elemento che, per chi entra in un parco complesso, rappresenta spesso la differenza fra un lavoro improvvisato e un percorso con regole chiare.

Non mancano però anche ruoli stabili: il sito pubblica la ricerca di un Responsabile Reparto Food & Beverage con contratto a tempo indeterminato, chiamato a coordinare i punti ristoro e garantire standard di qualità e sicurezza alimentare. Nello stesso elenco figura anche una posizione amministrativo-finanziaria, come l’addetta/o tesoreria senior, proposta come inserimento a tempo indeterminato.

Come candidarsi: il canale ufficiale e i documenti da preparare

Le candidature si inviano attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale: si seleziona il profilo, si carica il curriculum vitae e, dove richiesto, si allegano attestati e certificazioni. Per gli assistenti bagnanti, in particolare, brevetto A.B. e BLSD vengono indicati come documenti da caricare in fase di candidatura.

Per aumentare le possibilità di essere richiamati, vale la pena presentare un CV essenziale e leggibile: disponibilità su turni, livello di inglese, eventuali attestati (HACCP per ristorazione, certificazioni di primo soccorso per area acquatica) e ogni esperienza a contatto con il pubblico. Nelle selezioni stagionali, spesso, la chiarezza fa risparmiare tempo a chi valuta e fa emergere prima i profili coerenti.

Nel quadro del lavoro stagionale nel Lazio, un piano di recruiting di queste dimensioni può tradursi in opportunità immediate e in competenze spendibili anche oltre una singola estate, specie quando include certificazioni come BLSD.

Per MagicLand, come emerge dalle informazioni pubblicate sul sito, l’investimento su personale e formazione serve a tenere alto lo standard di sicurezza e servizio proprio quando l’affluenza cresce e ogni reparto, dalle attrazioni alla ristorazione, dall’accoglienza alla manutenzione, diventa decisivo per l’esperienza dei visitatori.