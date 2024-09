MagicLand conclude l’estate 2024 con il DJ set di Greta Tedeschi e un Pool Party a MagicSplash

L’estate 2024 si chiude con un evento spettacolare al MagicLand di Valmontone, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, che promette un weekend di divertimento esplosivo, musica di alto livello e atmosfere elettrizzanti. Sabato 7 e domenica 8 settembre, il parco offrirà due giorni di festa in grado di soddisfare appassionati di musica, famiglie e amanti dell’avventura, con un DJ set che farà ballare fino a tarda notte e un Pool Party immerso nelle esotiche atmosfere di MagicSplash, l’oasi acquatica del parco.

Sabato 7 settembre: la notte con Greta Tedeschi

Il sabato sera sarà dominato dall’energia inarrestabile di Greta Tedeschi, una delle DJ italiane più seguite e amate nel panorama internazionale. La giovane artista, già nota per le sue performance travolgenti nei più prestigiosi club europei, porterà a MagicLand un set ricco di sonorità dance ed elettroniche, che trasformerà il parco in una gigantesca pista da ballo all’aperto.

Tedeschi, con il suo stile unico e la sua capacità di interagire col pubblico, è pronta a infondere una scarica di adrenalina in un pubblico eterogeneo, che si troverà immerso in un evento che combina la magia del parco con la potenza dei bassi elettronici. Il DJ set promette di essere un’esperienza multisensoriale, con luci, suoni e atmosfere vibranti, capaci di coinvolgere i visitatori in un vortice di emozioni.

Spettacolo pirotecnico: una chiusura scintillante

Non poteva mancare un finale col botto: a conclusione della serata, MagicLand illuminerà il cielo con uno spettacolo pirotecnico che promette di lasciare senza fiato. I fuochi d’artificio, con le loro esplosioni di luce e colore, faranno da perfetta cornice alla serata, suggellando un’estate piena di emozioni e divertimento. Questo sarà il momento clou di una notte magica, che permetterà al pubblico di vivere il parco sotto una luce completamente nuova, trasformata dall’atmosfera unica di questo evento speciale.

Domenica 8 settembre: Pool Party a MagicSplash

Il divertimento continuerà domenica 8 settembre, ma questa volta il focus si sposterà a MagicSplash, il parco acquatico tropicale di MagicLand. Dalle 16:00 alle 19:30, i visitatori potranno partecipare a un indimenticabile Pool Party presso la spettacolare piscina Onda del Caribe. Qui, l’atmosfera si farà decisamente caraibica, con il DJ set di Ulisse Marciano, che accompagnerà la festa con un sound irresistibile, perfetto per una giornata all’insegna del relax e del divertimento.

La piscina sarà il fulcro di questo evento acquatico che unirà musica, schiuma e giochi di gruppo. Durante il Pool Party, Onda del Caribe verrà trasformata in una nuvola di schiuma, creando un’esperienza sensoriale e visiva unica. I partecipanti si divertiranno con una pioggia di palloni da spiaggia, gadget esclusivi e la possibilità di ballare in acqua sulle note dei migliori successi estivi, in un ambiente da sogno che rievoca le spiagge caraibiche, con sabbia bianca e vegetazione tropicale a fare da cornice.

MagicLand: un’estate da record

L’estate 2024 è stata per MagicLand un vero successo, con il parco che ha saputo offrire una serie di eventi e attrazioni capaci di soddisfare un pubblico vasto e variegato. Le sue montagne russe adrenaliniche, le aree tematiche immersive e, naturalmente, il parco acquatico MagicSplash, sono stati protagonisti di una stagione di crescita e di grande partecipazione.

MagicSplash, con la sua ambientazione tropicale, ha rappresentato una delle grandi novità della stagione. La gigantesca piscina Onda del Caribe è stata il cuore pulsante di questa oasi caraibica, offrendo a migliaia di visitatori una pausa rinfrescante dalle temperature estive, grazie a scivoli mozzafiato, fiumi lenti e aree relax che hanno saputo incantare grandi e piccini.

L’attenzione ai dettagli, dalla vegetazione lussureggiante alle atmosfere curate, ha reso MagicSplash non solo un parco acquatico, ma una vera e propria esperienza di vacanza tropicale a pochi passi da Roma.

Un evento da non perdere a MagicLand e MagicSplash

Gli eventi di sabato 7 e domenica 8 settembre rappresentano una chiusura perfetta per un’estate che ha segnato una nuova stagione di successi per MagicLand. Il DJ set di Greta Tedeschi promette di far ballare il pubblico con ritmi incalzanti e uno spettacolo pirotecnico che regalerà emozioni indimenticabili. Il Pool Party di domenica, invece, sarà l’occasione ideale per vivere MagicSplash in modo ancora più coinvolgente, grazie all’energia contagiosa di Ulisse Marciano e alle atmosfere da sogno create appositamente per questa giornata di festa.

Gli eventi sono inclusi nel prezzo del biglietto di ingresso, un’ulteriore ragione per non perdere questo weekend esplosivo, che chiuderà in bellezza l’estate 2024. MagicLand continua così a confermarsi non solo come il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, ma anche come punto di riferimento per l’intrattenimento di qualità, capace di fondere divertimento, musica ed esperienze indimenticabili in un’unica, straordinaria, offerta.