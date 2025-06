MagicLand e MagicSplash: l’estate 2025 è quella del divertimento a Valmontone-Roma

MagicLand, a mezz’ora d’auto da Roma, è oggi il più grande parco divertimenti del Centro-Sud con circa quaranta attrazioni, sette spettacoli fissi e un calendario di eventi che si allunga fino a settembre viaggiapiccoli.com. Accanto, dal 2023, c’è MagicSplash, il water-park caraibico che ha portato l’offerta complessiva oltre la soglia dei 40 mila m², confermando Valmontone come polo turistico per famiglie, appassionati di coaster e amanti dell’outdoor.

Mirror: il ritorno dei Les Farfadais dal 5 luglio

Dal 5 luglio al 31 agosto, ogni sera alle 21 nello scenario della Baia sul lago, va in scena “MIRROR!”, il nuovo show acrobatico dei Les Farfadais. Cinque quadri narrativi, proiezioni a 360°, fontane danzanti e costumi futuristici compongono uno spettacolo pensato per un pubblico trasversale, dai bambini ai teen fino agli adulti magicland.it. La compagnia franco-canadese torna a MagicLand dopo il successo di “Figli delle Stelle”, portando in dote numeri aerei a oltre dieci metri d’altezza e creature “specchiate” che dialogano con il lago illuminato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

MagicLand Fun Festival: ogni sabato un party diverso

Dal 26 luglio al 6 settembre, più le tre serate clou del 14-16 agosto, il parco si trasforma in un grande dance-floor open-air. Dalle 21:30 luci, gadget e dj-set firmati Ulisse Marciano accolgono, di volta in volta, ospiti come Paolo Noise, Dino Brown, Pippo Palmieri e la regina delle sigle Cristina D’Avena per il gran finale del 6 settembre magicland.it. L’evento è incluso nel biglietto giornaliero, un plus che spinge molti visitatori a trattenersi fino a notte inoltrata, approfittando delle attrazioni aperte in modalità “by night”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Magic Fire: il cielo si accende il 9 agosto

Giovedì 9 agosto è la data da cerchiare per gli amanti dei fuochi d’artificio. Magic Fire propone 25 minuti di coreografie piro-musicali sincronizzate sul lago centrale, con coriandoli e animazione live. Lo show parte alle 22, dopo la classica parata serale, e vede in consolle il dj resident affiancato da Dino Brown magicland.itilpubblicista.it. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A Splash of Wonder: illusioni e bolle al Gran Teatro

Dal 9 agosto al 7 settembre (ore 14:30 e 16:30) al Gran Teatro Alberto Sordi debutta “A Splash of Wonder”: Marco Zoppi e Rolanda mescolano bolle giganti, ombre cinesi e light-painting in uno spettacolo multisensoriale che ha già toccato 67 Paesi. Un’esperienza pensata per la pausa pomeridiana, quando le temperature invitano a cercare frescura in platea.

MagicSplash, i Caraibi a un passo da Roma

Il water-park tematico si sviluppa su 40 mila m² con 16 mila piante tropicali, una spiaggia di 10 mila m² (“Playa del Sol”) e una laguna centrale circondata da cabanas private magicsplash.magicland.ittg24.sky.it. Tra le attrazioni spiccano:

Onda del Caribe: piscina a onde con beach-entry graduale.

Tiki Bay: area kids con mini-slides e giochi d’acqua. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Laguna Tiburón: fiume lento di 400 metri navigabile a gommone.

I nuovi scivoli 2025: due body-slides ad alta velocità inaugurati il 21 giugno per ampliare l’offerta a teenager e young-adults statoquotidiano.it.

Servizi, tariffe e consigli pratici

Il biglietto combinato MagicLand + MagicSplash consente il re-ingresso tra i due parchi nella stessa giornata e include tutti gli show serali estivi. Online sono già aperte le prevendite con sconti fino al 30 % e pacchetti famiglia. Chi viaggia in treno può sfruttare la navetta gratuita da Valmontone FS; per l’auto l’uscita consigliata sull’A1 è “Valmontone”, con parcheggio coperto da 5 000 m² di pannelli solari che alimentano parte del fabbisogno energetico del sito.

Suggerimenti rapidi per una giornata senza intoppi

Arrivare entro le 10 per evitare code ai principali coaster.

Prenotare online gli ombrelloni a MagicSplash, soprattutto nei weekend.

Programmare la giornata “a cerchi concentrici”: mattina su attrazioni adrenaliniche, primo pomeriggio nell’area indoor o al teatro, tardo pomeriggio in piscina e, infine, gli show serali.

Con un ventaglio di eventi che spazia dalle acrobazie lacustri di “Mirror!” alla dance marathon del Fun Festival, fino alla componente acquatica di MagicSplash, l’estate 2025 a Valmontone si presenta come un mix articolato di spettacolo e temo libero. Un’offerta che rende MagicLand più di un classico parco divertimenti: un polo integrato capace di intercettare target diversi nella stessa visita, consolidando la sua posizione di “capitale del divertimento” nel Centro Italia.

© Riproduzione riservata