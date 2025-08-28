MagicLand Fun Festival, “The Cartoon Night”: il colpo da maestro per chiudere l’estate

Il 6 settembre 2025 segna la serata conclusiva del MagicLand Fun Festival, il nuovo format estivo del celebre parco di Valmontone (RM), che ha animato le sue serate con una serie di appuntamenti consecutivi sin dal 26 luglio, passando per l’intensa settimana del Ferragosto fino alla notte decisiva con Cristina D’Avena.

L’evento, previsto alle ore 21:30 sul palco eventi del parco, porta sul palco una delle figure simbolo della nostra infanzia: Cristina D’Avena, la “regina delle sigle dei cartoni animati”, artista amatissima da più generazioni.

Atmosfera e programmazione: musica, luci, spettacolo

La chiusura estiva non si limita a una semplice performance canora: sul palco, accanto a Cristina D’Avena, c’è il dj Ulisse Marciano, la cui presenza è costante in tutte le serate del festival, capace di mantenere alta la tensione con un sound energico e coinvolgente.

La scenografia promette un mix glorioso di effetti speciali, ballerine, luci sfavillanti e gadgets esclusivi per il pubblico, tutti elementi pensati per trasformare il gran finale in una festa autentica, emozionante e corale.

Una giornata pensata per vivere il parco a 360 gradi

L'appuntamento serale non è l'unico momento da segnare in agenda: l'invito è arrivare al parco già dal mattino, per godersi le attrazioni, le aree tematiche, gli spettacoli live e l'intrattenimento diffuso durante tutta la giornata. Un'offerta studiata per coinvolgere tutta la famiglia e prolungare il divertimento fino alla fine.

Prezzi ufficiali: l’ingresso è alla portata di tutti

Buone notizie anche sul fronte economico: la serata è inclusa nell’ingresso al parco, le cui tariffe ufficiali per la stagione 2025 partono da circa 14,90 € (tariffa promozionale per singolo ingresso) e arrivano ad un prezzo intero di 37,90 € secondo i listini ufficiali.

Un’estate magica che si chiude con stile

Il MagicLand Fun Festival, con la sua serie di serate tematiche – da "Opening Night" (26 luglio) a "90 Special", "Fluo & Schiuma Party", fino a "Iconica Show" del 30 agosto – ha costruito passo dopo passo un crescendo di entusiasmo che culmina in questo attesissimo gran finale di "The Cartoon Night".

È una sintesi di nostalgia, energia, spettacolo e inclusività: elementi perfetti per chiudere l'estate in musica, con un'ospite che rappresenta un patrimonio culturale per bambini e adulti.

