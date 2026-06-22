MagicLand, le Winx tornano dal vivo: show il 4 luglio e altre 7 date in estate

MagicLand riaccende l’estate delle famiglie con il ritorno delle Winx: dopo il debutto del 6 giugno, “WINX CLUB The Magic Is Back Show” torna in scena il 4 luglio, aprendo una serie di appuntamenti speciali che accompagneranno il pubblico fino alla fine di agosto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Winx Club a MagicLand, il calendario completo degli appuntamenti estivi

Il Parco Divertimenti più grande del Centro-Sud Italia punta ancora sulle fatine di Alfea per una delle proposte più riconoscibili della stagione. Il nuovo spettacolo ufficiale ispirato alla serie animata “Winx Club – The Magic Is Back” rientra nei Winx Club Magic Days, giornate pensate per un pubblico di bambini, famiglie e appassionati che negli anni ha seguito l’universo fantasy nato attorno a Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La prima data utile da segnare è venerdì 4 luglio. Dopo questo nuovo appuntamento, lo show tornerà l’11 e il 25 luglio, poi proseguirà ad agosto con le date del 1°, 8, 16, 22 e 29. Un calendario distribuito lungo la parte centrale dell’estate, con una formula che consente ai visitatori di organizzare la giornata al parco unendo attrazioni, spettacoli e momenti di incontro con i personaggi.

La scelta di riportare sul palco le Winx dopo il debutto di inizio giugno conferma la centralità dello show nel programma estivo di MagicLand, che nel 2026 festeggia il suo 15° anniversario. Un compleanno significativo per una struttura che nel tempo ha consolidato la propria identità come destinazione per il divertimento familiare nel Lazio e nel Centro-Sud, con un’offerta costruita su giostre, aree tematiche, spettacoli dal vivo e appuntamenti stagionali.

The Magic Is Back Show, cosa vedrà il pubblico sul palco

“WINX CLUB The Magic Is Back Show” ha una durata di circa 45-50 minuti e porta in scena il primo anno delle protagoniste ad Alfea, la scuola di magia che ha reso riconoscibile il mondo narrativo delle Winx a più generazioni di spettatori. La regia è firmata da Luca Panzieri e lo spettacolo combina coreografie, musiche, contenuti video ed effetti speciali, con una costruzione pensata per dare ritmo alla narrazione e rendere immediatamente riconoscibili ambienti, personaggi e passaggi emotivi della saga.

Il risultato è uno show dal vivo che non si limita a riproporre l’immaginario della serie animata, ma lo trasforma in un’esperienza da parco divertimenti. La dimensione teatrale si lega al movimento del pubblico, alla giornata passata nelle attrazioni e alla possibilità di vedere da vicino le protagoniste. Per i bambini, il valore aggiunto sta nel passaggio dallo schermo al palco: le Winx diventano presenze fisiche, capaci di cantare, ballare, salutare, interagire. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il racconto ruota attorno a temi semplici e molto efficaci per il target familiare: amicizia, coraggio, fiducia, crescita personale. Sono elementi che hanno contribuito alla longevità del marchio Winx Club e che spiegano perché, a distanza di anni dal lancio della serie, il legame con il pubblico resti forte. MagicLand intercetta proprio questa continuità, offrendo un appuntamento che parla ai più piccoli, ma anche ai genitori che conoscono le fatine da tempo.

Meet & greet, baby dance e momenti interattivi per i bambini

Uno degli aspetti più attesi riguarda la parte interattiva. Lo spettacolo prevede tutorial di danza, una baby dance finale e un meet & greet con le fatine. Non è un dettaglio secondario: nei parchi divertimento, la possibilità di incontrare i personaggi è spesso il momento che trasforma una giornata piacevole in un ricordo destinato a restare. Foto, saluti e piccoli scambi con le protagoniste rendono l’esperienza più personale, soprattutto per i bambini.

La formula dei Winx Club Magic Days funziona perché tiene insieme più livelli di partecipazione. C’è lo show, con tempi e struttura definiti. C’è il coinvolgimento diretto dei più piccoli, chiamati a ballare e seguire semplici movimenti. C’è infine l’incontro con le Winx, che permette alle famiglie di completare la giornata con un momento fotografico e affettivo.

L’evento è compreso nel biglietto del Parco, elemento rilevante per chi sta programmando una visita estiva e vuole valutare il costo complessivo della giornata. L’accesso allo spettacolo dentro l’offerta ordinaria rende l’appuntamento più interessante per le famiglie, soprattutto in un periodo dell’anno nel quale il calendario dei parchi si arricchisce di iniziative pensate per prolungare la permanenza degli ospiti e aumentare il valore dell’esperienza.

MagicLand e Winx, un legame rafforzato dalla dark ride Magic Winx

Il ritorno dello show dal vivo si inserisce in una collaborazione già consolidata. Nel 2025 MagicLand ha inaugurato Magic Winx, la prima dark ride al mondo interamente dedicata alle fate di Alfea. L’attrazione è diventata in poco tempo uno dei richiami più apprezzati da famiglie e fan, perché consente di entrare fisicamente in un percorso ispirato al mondo delle protagoniste.

La presenza dello spettacolo estivo amplia questo universo. Da una parte c’è l’attrazione permanente, pensata per essere vissuta durante tutta la stagione di apertura. Dall’altra ci sono le date speciali, capaci di creare attesa e concentrare il pubblico in giornate dal forte richiamo tematico. Per MagicLand è una scelta coerente con la strategia dei grandi parchi: trasformare i personaggi più amati in esperienze complete, nelle quali scenografia, racconto, movimento e incontro diretto lavorano insieme.

Durante l’estate, i visitatori potranno affiancare lo show alle oltre 40 attrazioni del Parco. Questo consente di costruire una giornata su misura: dalle giostre per i bambini alle esperienze più dinamiche, dagli spettacoli agli spazi dedicati al relax, con le Winx come filo narrativo capace di dare una forte identità alle date in calendario.

Il 4 luglio segna quindi il ritorno operativo di uno degli eventi più riconoscibili della stagione di MagicLand. Per chi ha perso il debutto del 6 giugno, le nuove date rappresentano l’occasione per vedere dal vivo “WINX CLUB The Magic Is Back Show”. Per chi c’era già, invece, il calendario estivo offre la possibilità di tornare e vivere nuovamente l’atmosfera di Alfea dentro uno dei parchi più frequentati del Lazio.