MagicLand presenta i Progetti Didattici 2025: Sicurezza e Ambiente nell’Open Day per le scuole

MagicLand, il parco tematico più grande del Centro-Sud Italia, apre le porte a tutti i Sindaci, Vice Sindaci, Assessori all’Istruzione e Docenti del Paese per un evento esclusivo: il 28 settembre, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, si terrà l’Open Day di presentazione dei Progetti Didattici 2025, un’iniziativa che mira a rivoluzionare il panorama educativo nazionale.

Un progetto educativo innovativo: MagicLand diventa una “Scuola senza Pareti”

Per la stagione 2025, MagicLand si propone come una vera e propria “Scuola senza Pareti”, offrendo agli studenti di ogni ordine e grado una serie di percorsi didattici innovativi. L’obiettivo è coniugare il divertimento con l’apprendimento, offrendo esperienze formative di grande valore culturale e sociale. Il tema centrale di questi progetti sarà la sensibilizzazione su due delle sfide più rilevanti del nostro tempo: la sicurezza e la tutela dell’ambiente.

Sicurezza e Ambiente: le tematiche al centro del dibattito

Le scuole che visiteranno MagicLand nel 2025 potranno beneficiare di contenuti formativi unici, grazie alla partecipazione attiva di diverse Forze dell’Ordine e di aziende partner che vantano una consolidata esperienza nei progetti scolastici. L’iniziativa si distingue per l’approccio multidisciplinare che intende formare le giovani generazioni su temi cruciali come la sicurezza stradale, la prevenzione degli incendi, la legalità e la sostenibilità ambientale.

Tra i partner principali di questo progetto, figurano la Polizia di Stato, con la collaborazione della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, l’Arma dei Carabinieri (con la partecipazione delle unità speciali RIS e NAS), la Guardia Costiera, la Polizia Locale e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo. Queste istituzioni, con la loro esperienza e il loro impegno quotidiano sul territorio, saranno protagoniste di workshop, dimostrazioni pratiche e lezioni mirate, trasmettendo agli studenti nozioni fondamentali per la loro sicurezza e quella dell’ambiente in cui vivono.

Un evento per le istituzioni scolastiche

L’Open Day del 28 settembre rappresenta un momento di grande rilevanza per tutte le istituzioni scolastiche italiane. L’invito a partecipare è esteso a Sindaci, Vice Sindaci, Assessori all’Istruzione e Docenti, figure chiave nella pianificazione e realizzazione di attività educative a livello locale. Durante l’evento, che si terrà nella prestigiosa cornice di Cosmo Academy, il planetario più grande d’Europa situato all’interno di MagicLand, gli ospiti avranno l’opportunità di scoprire in anteprima i progetti didattici 2025 e di entrare in contatto con gli attori principali che contribuiranno alla loro realizzazione.

Oltre alla presentazione dei percorsi educativi, l’Open Day sarà un’occasione di networking e confronto tra istituzioni e rappresentanti del mondo educativo e della sicurezza. La giornata prevede anche un pranzo buffet gratuito presso il ristorante Belvedere, offerto a tutti i partecipanti, seguito da una visita libera al parco per esplorare le sue attrazioni.

Come partecipare?

Per partecipare all’Open Day, è necessario inviare una e-mail di conferma entro giovedì 26 settembre all’indirizzo scuola@magicland.it. L’evento, che si terrà dalle 11:00 alle 13:00, è pensato per offrire una panoramica completa delle opportunità educative che MagicLand ha in serbo per le scuole italiane, con particolare attenzione a percorsi formativi personalizzati e adatti a ogni livello scolastico.

MagicLand: un polo educativo oltre che di intrattenimento

Con questa nuova offerta didattica, MagicLand conferma il suo ruolo di protagonista non solo nel settore dell’intrattenimento, ma anche in quello della formazione. La sua trasformazione in una “Scuola senza Pareti” sottolinea l’importanza dell’apprendimento esperienziale, un metodo che stimola la curiosità dei giovani e promuove la consapevolezza su tematiche di interesse globale.

Grazie al contributo di esperti nel campo della sicurezza e della sostenibilità ambientale, MagicLand si pone l’obiettivo di educare le nuove generazioni in modo coinvolgente e interattivo, offrendo loro strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro.

Per gli amministratori locali e gli insegnanti, l’Open Day rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire nuove risorse da integrare nei programmi scolastici, mentre per le scuole sarà l’opportunità di offrire ai propri studenti un’esperienza educativa memorabile e di valore.

Con l’Open Day del 28 settembre, MagicLand si candida a diventare il punto di riferimento per l’educazione scolastica fuori dalle aule, proponendo un modello che coniuga sapere, divertimento e impegno civico.