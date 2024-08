MagicLand sabato 31 agosto celebra gli anni ’90: un viaggio tra musica e divertimento

Il 31 agosto 2024, il Parco divertimenti MagicLand di Valmontone regalerà ai suoi visitatori una notte indimenticabile, riportando in vita l’energia e il fascino degli anni ’90. In una serata che combinerà l’adrenalina delle attrazioni del parco con il ritmo travolgente della musica di un decennio iconico, MagicLand dimostra ancora una volta di essere la destinazione ideale per il divertimento di tutte le età.

A MagicLand un revival travolgente degli anni ’90

L’estate 2024 è stata segnata da un’ondata di nostalgia, con feste a tema anni ’90 che hanno fatto ballare e cantare persone di ogni generazione. MagicLand ha colto questa tendenza e l’ha portata a un livello superiore, organizzando una serata che ha unito il meglio del decennio con l’emozione di una notte nel parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia.

Le porte del parco rimarranno aperte fino a notte fonda, permettendo ai visitatori di vivere un’esperienza unica, che supera la semplice giornata di divertimento. Dopo aver provato le oltre 39 attrazioni di MagicLand, dai brividi del launch coaster Shock alle discese mozzafiato di Mystika, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi completamente nell’atmosfera anni ’90.

Musica e spettacolo: i protagonisti della serata

Il vero cuore pulsante dell’evento sarà la musica, che catapulterà tutti indietro nel tempo. Due protagonisti della scena musicale italiana domineranno il palco: William Imola, con il suo acclamato Show me Love Tour, e Ulisse Marciano, il dj che ha segnato generazioni con i suoi mix indimenticabili.

William Imola, noto per la sua abilità nel creare atmosfere coinvolgenti, farà risuonare MagicLand con i suoi successi, trasformando la notte in una vera e propria festa anni ’90. I suoi ritmi accendono l’entusiasmo del pubblico, che si lascerà trasportare dalla nostalgia di un’epoca che ha segnato la storia della musica pop e dance.

Ulisse Marciano, con il suo talento da dj, aggiungerà il tocco finale, facendo ballare la folla fino a tarda notte. Le sue selezioni musicali, che spaziano dai classici anni ’90 alle hit più amate, creano un viaggio sonoro che cattura l’essenza di quegli anni, facendo rivivere al pubblico le emozioni di un’epoca che non smette di affascinare.

Un dress code per immergersi completamente nell’epoca

Per completare l’esperienza, MagicLand ha suggerito un dress code per rendere l’atmosfera ancora più autentica: jeans e t-shirt bianca. Semplice ma efficace, questo look permetterà a tutti di sentirsi parte di un evento che riporta in auge non solo la musica e lo stile, ma anche lo spirito spensierato degli anni ’90. Con l’aggiunta di accessori colorati e iconici di quel decennio, molti partecipanti potranno esprimere un entusiasmo contagioso, rendendo l’evento ancora più memorabile.

MagicLand, un parco che offre molto di più del semplice divertimento

MagicLand non è solo un parco divertimenti, ma un vero e proprio mondo magico, dove grandi e piccini possono vivere avventure indimenticabili. Le sue attrazioni, che vanno dall’adrenalina pura alle esperienze più rilassanti, sono il cuore pulsante del parco. Ma eventi come la notte anni ’90 dimostrano che MagicLand è capace di offrire molto di più: una combinazione unica di divertimento, musica e spettacolo che trasforma una semplice visita in un’esperienza unica.

Con offerte speciali per i biglietti serali, a partire da 9,90€ (consumazione e parcheggio inclusi), e promozioni vantaggiose come la promo 2×1, MagicLand si conferma una destinazione accessibile e imperdibile per le famiglie. La possibilità di vivere una giornata completa al parco, culminata in una notte di festa, può attirare un pubblico entusiasta e numeroso.