MagicLand School Days, il 5 giugno torna l’evento che unisce divertimento, educazione e legalità

Un parco che diventa aula: MagicLand rilancia il suo progetto educativo

Dopo il successo del primo appuntamento dello scorso 21 maggio, MagicLand – il più grande parco divertimenti del Centro-Sud – riapre le porte a un nuovo capitolo degli School Days, in programma il 5 giugno. Ma questa volta con una novità sostanziale: non solo scuole, ma un’intera giornata aperta a tutti, famiglie comprese. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un evento pensato per rendere la formazione accessibile, coinvolgente, multisensoriale. Tra laboratori, incontri, dimostrazioni ed esibizioni delle Forze dell’Ordine, la giornata punta a sensibilizzare adulti e giovani su temi centrali del vivere civile: legalità, sicurezza stradale, uso consapevole della rete, bullismo, violenza di genere, dipendenze.

Il format: divertimento e responsabilità si incontrano

Non è un open day qualsiasi. È un format educativo articolato e strutturato, in cui ogni angolo del parco si trasforma in spazio didattico. Un campus a cielo aperto dove la conoscenza si mescola all’esperienza diretta, dove le nozioni si fissano attraverso il coinvolgimento emotivo e la narrazione viva.

A partecipare attivamente sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, e ancora AFVS – Familiari Vittime della Strada, l’Ospedale Bambino Gesù, Fare Ambiente, G.Eco, Space 42, Il Regno di Babbo Natale, solo per citarne alcuni. Insieme portano sul campo dimostrazioni operative, stand, attività interattive e momenti di confronto aperto, anche con il pubblico generico.

Il cuore del progetto è chiaro: avvicinare i cittadini – in particolare i più giovani – alle istituzioni, ai valori della convivenza civile, e al significato concreto di responsabilità. E farlo non attraverso una lezione frontale, ma attraverso un incontro umano, reale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le testimonianze: quando l’educazione si fa esperienza

Durante il primo appuntamento, il 21 maggio, oltre un migliaio di studenti hanno affollato MagicLand. Alcuni hanno assistito alle spettacolari simulazioni del RIS e dei NAS, altri hanno osservato l’Unità Cinofila dell’Arma dei Carabinieri in azione nella ricerca di sostanze. “Un’opportunità per vedere da vicino il lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine e capire quanto passione, dedizione e preparazione ci siano dietro ogni gesto”, ha raccontato il Capitano Vittorio Tommaso De Lisa, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Colleferro.

Alla chiusura della giornata, Giorgia Colapicchioni, Assistente Capo Coordinatore della Questura di Roma, ha sottolineato l’importanza di un evento che non si esaurisce in una giornata, ma rappresenta la tappa finale di un lavoro lungo mesi, con le scuole di Roma e provincia. Un percorso che ha affrontato in aula e ora anche sul campo temi come cyberbullismo, uso dei social, sicurezza sui mezzi pubblici e sulla strada. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un’esperienza aperta a tutti

Il 5 giugno, MagicLand replicherà, ma senza limiti di accesso: chiunque potrà acquistare il biglietto e partecipare alla giornata. Non solo studenti e insegnanti, ma genitori, bambini, ragazzi e cittadini. Una scelta precisa, come spiega Milena Pagani, ideatrice del progetto e direttrice tecnica di MagicLand Tour Operator: “Abbiamo costruito un evento in cui chiunque possa trovare strumenti per orientarsi nel mondo. Offrire contesti autentici, esempi credibili e un ascolto reale è il primo passo per rendere i giovani protagonisti consapevoli”.

Biglietti e modalità di partecipazione

Scuole e gruppi : €10 a persona con prenotazione via booking@magicland.it

: €10 a persona con prenotazione via booking@magicland.it Pubblico individuale: €14,90 acquistabili su magicland.it

Il biglietto include l’accesso alle attrazioni, a tutte le dimostrazioni speciali, incontri formativi, esibizioni e attività esperienziali che animeranno il parco durante tutta la giornata.

MagicLand e il valore dell’educazione

Con 40 attrazioni, due teatri, un planetario tra i più grandi d’Europa e aree tematiche come Magic Winx, Old West, Tonga e Wild Rodeo, MagicLand è noto per la sua vocazione all’intrattenimento. Ma il progetto School Days dimostra che un parco divertimenti può diventare anche un luogo educativo potente, dove si parla ai giovani con linguaggi che capiscono, senza filtri.

In questo scenario, le parole “giustizia”, “legalità” e “responsabilità” non sono concetti astratti, ma si toccano, si ascoltano, si vivono. Con chi ogni giorno lavora per tutelarli.

© Riproduzione riservata