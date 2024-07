MagicLand si tinge di Arte con le illustrazioni di Alessandra Loreti e Chiara Topo

MagicLand, il celebre parco divertimenti a Valmontone (Roma), continua a sorprendere i suoi visitatori, questa volta aprendo le sue porte a due talentuose illustratrici romane, Alessandra Loreti e Chiara Topo.

Le due artiste hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’atmosfera incantata del parco e di reinterpretare, attraverso il loro stile unico, quattro delle attrazioni più iconiche: Haunted Hotel, Huntik 5D, Tonga e Cagliostro.

Un viaggio nel mondo della fantasia a MagicLand

La collaborazione con MagicLand ha dato vita a una serie di illustrazioni che sono il frutto della fervida immaginazione delle due artiste e di un intenso lavoro di osservazione e creatività. Le opere risultanti non sono semplici raffigurazioni delle attrazioni, ma vere e proprie finestre su mondi fantastici, dove ogni dettaglio è stato curato con passione e dedizione.

Loreti e Topo, fondatrici del portale “La Fabbrica dei Sogni”, hanno documentato questa straordinaria avventura creativa anche sul loro canale YouTube, coinvolgendo gli spettatori in ogni fase del processo, dall’ideazione alla realizzazione finale delle illustrazioni. Un portale che è diventato un punto di riferimento per tutti gli appassionati di disegno creativo, un luogo dove il sogno e l’arte si incontrano.

Talenti romani crescono

Chiara Topo vanta collaborazioni con importanti case editrici come Future Fiction, Watson Edizioni e Mondadori Ragazzi. Alessandra Loreti, invece, ha realizzato la copertina per il bilancio di sostenibilità dell’Aeroporto Marconi di Bologna, dimostrando una versatilità che le ha permesso di spaziare in diversi ambiti del design grafico.

“È stata un’esperienza straordinaria,” affermano le artiste. “La varietà tematica delle attrazioni di MagicLand ci ha affascinato fin da subito, ognuna con una propria identità distintiva. Da qui è nata l’idea di reinterpretare quattro attrazioni specifiche come se fossero dei film, creando delle locandine uniche. Siamo entusiaste del risultato finale e non vediamo l’ora di continuare a creare magie!”

Un nuovo modo di vivere il Parco

Le illustrazioni di Alessandra Loreti e Chiara Topo offrono ai visitatori di MagicLand un modo nuovo e affascinante di vivere il parco. Ogni immagine trasporta lo spettatore in un universo parallelo, dove l’ordinario si mescola con lo straordinario e dove ogni attrazione diventa un’opera d’arte a sé stante.

Una iniziativa che conferma l’impegno di MagicLand nel sostenere i giovani talenti e nell’offrire al pubblico esperienze sempre nuove e coinvolgenti. Le illustrazioni saranno visibili all’interno del parco, pronte a incantare grandi e piccini con la loro magia.

L’incontro tra l’arte di Alessandra Loreti e Chiara Topo e l’atmosfera unica di MagicLand rappresenta un connubio perfetto tra creatività e intrattenimento. Un progetto che non solo celebra il talento delle due illustratrici, ma che arricchisce ulteriormente l’offerta culturale e artistica del parco, confermandosi come un luogo dove la magia diventa realtà.

Chi sono le due artiste romane

Alessandra Loreti

Grafica e illustratrice romana, attualmente residente a Bologna, appassionata da sempre di arte e comunicazione. Nel 2012 ha creato La Fabbrica dei Sogni, un sito di risorse per disegnatori e illustratori. Ha collaborato con la rivista Cioè, lo IED, IKEA e il magazine online GreenMe. Nel 2022 ha tenuto la sua prima mostra personale alla Rocchetta Mattei. Recentemente, ha illustrato la campagna stampa per il prodotto d’eccellenza PERE IGP e la copertina del bilancio di sostenibilità dell’Aeroporto Marconi di Bologna.

Chiara Topo

Illustratrice freelance romana con una passione incondizionata per il disegno da sempre.

Ha collaborato con diverse case editrici, tra cui Future Fiction e Watson Edizioni, realizzando una vasta gamma di copertine illustrate. Tra le sue recenti collaborazioni ci sono due copertine realizzate per “Il regno al di là del mare” di Zohra Nabi e “Scusa ma resto qui” di Alessandro Barbaglia, editi da Mondadori Ragazzi.