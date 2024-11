Maglioni VECCHI, guai a buttarli via o venderli online | Ora li rigeneri in 2 mosse: dopo mancherà solo il cartellino

Non buttare i tuoi maglioni vecchi, puoi farli tornare come nuovi con due semplici mosse. Vedrai che il risultato ti stupirà!

Capita molto spesso che uno degli indumenti a cui siamo affezionati si rovini a causa dell’usura. Purtroppo anche i migliori tessuti possono danneggiarsi nel tempo.

Questo però può accadere anche quando siamo noi a compiere degli errori. E’ il caso dei maglioni infeltriti. In tale situazione, in seguito ad acqua calda o a prodotti chimici aggressivi, il nostro amato capo di lana diventa un rigido pezzo di stoffa.

Molte volte la reazione istintiva è quella di gettarli via o magari venderli in qualche mercatino dell’usato. Quello che non tutti sanno è che si può recuperare il nostro maglione di lana e farlo tornare come nuovo.

Vi sono infatti alcuni rimedi casalinghi che possono essere d’aiuto a recuperarlo anche se il maglione appare irrimediabilmente rovinato. Scopriamo quali sono nei prossimi paragrafi.

Puoi recuperare i tuoi maglioni infeltriti con questi semplici rimedi

Con questi consigli e rimedi della nonna, recuperare un maglione infeltrito diventerà estremamente facile, e vi consentirà di di indossare nuovamente i vostri capi preferiti con orgoglio e senza preoccupazioni. Come riporta ispacnr.it ve ne sono diversi, il primo tra tutti prevede l’uso di acqua e aceto bianco. Questo è ottimo poiché l’aceto riesce a rilassare le fibre della lana. Basterà riempire una bacinella con acqua fredda e aggiungere una tazza di aceto bianco.

Subito dopo il maglione infeltrito andrà immerso nella soluzione e bisognerà lasciarlo in ammollo per almeno un’ora. Durante l’ammollo, provate a stirare delicatamente il tessuto con le mani per aiutare le fibre a distendersi. Dopo l’ammollo, risciacquate il maglione con acqua fredda e lasciatelo asciugare su una superficie piana, lontano da fonti di calore diretto.

Alcuni consigli

Un altro rimedio popolare è l’uso del balsamo per capelli. Questo rimedio grazie alle proprietà idratanti del balsamo riesce ad ammorbidire le fibre della lana. La prima cosa è mescolare una parte di balsamo per capelli in due parti di acqua tiepida. Poi, immergete il maglione in questa miscela e lavorate il tessuto con le mani, cercando di allungarlo delicatamente. Lasciate il maglione in ammollo per circa mezz’ora e poi risciacquatelo accuratamente con acqua fredda. Asciugate il maglione su una superficie piana, modellandolo nella sua forma originale. Infine, un’altra alternativa è quella di utilizzare il latte, miracoloso per i maglioni infeltriti. La caseina contenuta nel latte aiuta a rigenerare le fibre della lana. Riempite una bacinella con latte freddo e immergetevi il maglione infeltrito. Lasciatelo in ammollo per almeno un’ora, dopodiché risciacquatelo con acqua fredda. Anche in questo caso, asciugatelo su una superficie piana, lontano da fonti di calore.

Un consiglio importante per evitare che i maglioni si infeltriscano è quello di lavare i capi di lana a mano in acqua fredda con un detergente delicato, evitando di strofinare o strizzare il tessuto. Nel caso in cui si utilizzi la lavatrice, è bene preferire un programma specifico per la lana e mettete i maglioni in una rete per indumenti delicati. Asciugateli sempre su una superficie piana per mantenere la loro forma originale.