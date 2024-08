Mai fatto un acquisto così utile: 49 euro, grazie LIDL per il regalo del secolo | In cucina non mi sporco più le mani

Imperdibile acquisto da fare al LIDL per assicurarsi a soli 49 euro anche questo regalo del secolo incluso. Cosa veramente molto utile…

L’impastatrice è uno strumento da cucina estremamente utile soprattutto per chi ama fare pane, dolci e pasta in casa.

Fare questi prodotti in casa permette di avere un maggior controllo sulla qualità del prodotto iniziale e quindi produrre dei lievitati più genuini e salutari.

Avere questo elettrodomestico permette di velocizzare il processo di impasto e di risparmiare molto tempo e fatica.

Infatti, tutta la forza che occorrerebbe impiegare nel processo di impasto, viene fatta dalla macchina che mescola anche in modo più uniforme gli elementi tra di loro.

Non perderti questo elettrodomestico al LIDL

In questo modo si evita anche la formazioni di grumi e la lievitazione può procedere nel modo più ottimale possibile. Inoltre, l’impastatrice è anche estremamente versatile perché può essere impiegata nella produzione di biscotti, impasti, torte, pane e pizza. Infine, avere un’impastatrice permette anche di sporcare molto meno in cucina, in quanto è possibile impastare tutto nello stesso recipiente.

Quello che a volte può essere proibitivo spesso è il costo perché oltre all’elettrodomestico bisogna acquistare vari tipi di accessori. A risolvere anche il problema del costo, però, ci ha pensato LIDL che adesso propone la sua impastatrice a un prezzo estremamente concorrenziale e vi dà insieme tantissimi pezzi in regalo. Andiamo a scoprire meglio di cosa si tratta e quale sarà il costo finale da sostenere.

Impastatrice al LIDL a soli 49 euro: ecco il regalo

Al Lidl è davvero imperdibile questa bellissima planetaria di colore nero che non solo è estremamente elegante ma anche molto versatile. Infatti, possiede tantissime funzionalità diverse. Questo elettrodomestico è un 3 in 1. Usandolo è possibile mescolare, montare e impastare torte, pane o pizza con grande tranquillità. In questo modo ogni ricetta può essere realizzata senza doversi sforzare. La ciotola dell’impastatrice è stata realizzata totalmente in acciaio inox e ha una capacità di circa 5 litri.

Questo significa che al suo interno può essere inserita una grande quantità di ingredienti, per questo motivo è adatta anche alle famiglie numerose. Anche il prezzo è veramente molto interessante perché può essere acquistata per soli 49 euro e ha come regalo compreso nel prezzo diversi pezzi come il gancio per impastare, la frusta per montare e il braccio per mescolare. Per questo motivo questo elettrodomestico può essere utilizzato nella stragrande maggioranza delle preparazioni fatte nelle nostre cucine.