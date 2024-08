‘Mai visto in queste condizioni’: Fiorello, l’ultimo avvistamento scatena il panico | Il comico più amato d’Italia si è ridotto così

Il futuro di Fiorello è ancora tutto da decifrare: il comico e showman siciliano per ora è fuori dai palinsesti di RAI e altre emittenti

“Viva Rai Due” appartiene già al passato, quantomeno relativamente al format ideato e realizzato da Fiorello e che tanto successo ha riscosso sia in termini di di ascolti che di gradimento del pubblico. Il futuro del popolarissimo comico e showman siciliano in questo momento è avvolto nel più fitto mistero.

Se da un lato il rapporto con i vertici della RAI sembrano ancora piuttosto saldi, la tentazione di raggiungere il suo fraterno amico Amadeus sulle frequenze del Canale Nove sembra ancora piuttosto viva. Di certo e concreto però non c’è ancora niente.

In molti ad esempio scommettono sull’ipotesi che il mattatore del ‘mattin show‘ si conceda un anno completamente sabbatico, lontano dallo stress e dagli impegni professionali e tutto da dedicare alla sua amatissima famiglia.

Il diretto interessato non conferma e non smentisce, come d’abitudine. Del resto la voglia di far perdere le sue tracce per poi riapparire all’improvviso, quasi dal nulla, è una delle principali prerogative del conduttore catanese, il quale nel frattempo si sta concedendo un meritato periodo di riposo.

Fiorello, il futuro è ancora tutto da scrivere: girano voci inquietanti

Fiorello ad oggi non ha ancora deciso come proseguire la sua carriera televisiva, ammesso che abbia ancora voglia di mostrarsi sul piccolo schermo. C’è infatti chi sostiene, ma è un’ipotesi quanto mai remota, che lo showman siciliano stia pensando al ritiro dalle scene.

Molto più probabile invece che sia sua intenzione staccare la spina per un determinato ma circoscritto periodo di tempo in attesa di maturare una nuova idea vincente. “Chi ha la fortuna di avere Fiorello non può farselo scappare“, ha dichiarato di recente un giornalista come Alessandro Cecchi Paone.

Fiorello come non l’avete mai visto, è un’autentica trasformazione: fan sconvolti

Intanto il comico siciliano si trova in Sardegna dove sta trascorrendo le sue vacanze estive. Un famoso chef del Forte Village Resort ha postato sul proprio profilo Instagram uno scatto realizzato insieme a quello che viene annunciato come Fiorello.

Già, perché il noto conduttore è a prima vista irriconoscibile: lunga barba bianca folta e capelli lunghi e folti, con un paio di occhiali da sole a coprire il volto. Che anche in vacanza Fiorello abbia voluto far perdere le proprie tracce? Lo scopriremo presto.