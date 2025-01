Maionese, solo questa è la MIGLIORE in assoluto | La lista di quelle da evitare è ormai nota, prendi nota

La maionese è uno dei condimenti più usati in questo periodo dell’anno ed è uno dei must della nostra cucina. Una però è superiore a tutti

Per cenoni e pranzi delle festività natalizie uno degli ingredienti più utilizzati è senza dubbio la maionese, che negli ultimi anni è diventato un classico della nostra cucina. È un prodotto che ormai non può più mancare nella nostra dispensa.

I modi di utilizzo di questa salsa cremosa e gustosa, anche se leggermente acidula, sono molteplici. Per ciò che riguarda le sue origini non tutti sanno che il nome maionese deriva dal francese mayonnaise, a sua volta derivato con ogni probabilità dal nome del porto di Mahòn a Minorca, nelle isole Baleari, in ricordo della conquista da parte di Richelieu nel 1756.

In Italia ha acquisito una diffusione su vasta scala a partire dalla fine degli anni cinquanta del secolo scorso ma è ancora più recente il suo utilizzo come ingrediente primario nella preparazione di alcuni piatti.

Dall’insalata russa al vitello tonnato, fino al condimento di hamburger: la maionese dà sapore ed energia a molti piatti ed è fondamentale per crearne di nuovi. Proprio per questo motivo è di vitale importanza conoscere quale sia la migliore e la più salutare.

Maionese, questa è la numero uno senza discussioni: non si può sbagliare

Fermo restando che la maionese fatta in casa in linea di massima si fa preferire a quelle acquistate al supermercato, è opportuno possedere tutte le informazioni possibili in merito alle maionesi di origine industriale, molte delle quali si basano su olio di semi.

Non mancano però delle aziende che realizzano la salsa utilizzando dell’olio di oliva di buona qualità. Alcune maionesi poi si distinguono per una cremosità molto particolare, mentre altre si fanno apprezzare per un sapore più forte e deciso.

Maionese, se proprio la vuoi comprare al supermercato ecco il consiglio giusto

Per esempio quando si sceglie la maionese sugli scaffali di un supermarket si consiglia di comprare quella fatta con uova di galline allevate a terra, che in genere sono garanzia di un prodotto più sano e gustoso. In alternativa non resta che seguire la classifica stilata da Altroconsumo a proposito delle maionesi più apprezzate dai consumatori italiani.

I risultati di questa graduatoria sono a dir poco sorprendenti: al primo posto svetta la maionese Kania, disponibile nei punti vendita Lidl, che si fa apprezzare dai consumatori per un ottimo rapporto qualità-prezzo, con un costo inferiore a un euro. Alle spalle di Kania si posizionano la maionese Coop, Esselunga, Biffi e Calvé.