Maltempo a Roma, ordinanza del sindaco per il 6 gennaio: stop a eventi all’aperto, parchi e cimiteri chiusi

Roma entra in modalità massima prudenza per il 6 gennaio. Le piogge intense che stanno interessando la città e il Lazio, con allerta che passa da gialla ad arancione, hanno spinto il Campidoglio a rafforzare le misure di sicurezza sul territorio.

Dopo la chiusura delle banchine del Tevere nel tratto urbano e l’attivazione del piano speditivo Aniene, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’Ordinanza n. 2 del 5 gennaio 2026, che dispone limitazioni e divieti validi per martedì 6 gennaio e fino a cessata allerta, con indicazioni rivolte in modo diretto alla cittadinanza.

Maltempo a Roma, ordinanza di Gualtieri: cosa cambia il 6 gennaio con l’allerta arancione

Il provvedimento nasce con un obiettivo dichiarato: tutelare l'incolumità pubblica nei luoghi più esposti a pioggia, vento e possibili cadute di rami o oggetti. L'ordinanza limita le attività ludico-ricreative e sportive nelle aree pubbliche e in quelle aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorici, proprio nelle ore in cui è atteso il peggioramento. La scelta si inserisce nel quadro delle misure già attivate per i livelli idrometrici e per la gestione del rischio lungo i corsi d'acqua cittadini.

Maltempo a Roma, ordinanza di Gualtieri: i divieti su parchi, ville storiche e aree a rischio

Nel dettaglio, il testo prevede il divieto di svolgere attività aggregative ludico-ricreative o di carattere sportivo non agonistico su aree pubbliche o aperte al pubblico esposte alla pioggia. Vieta inoltre accesso, transito o circolazione in aree verdi, giardini, parchi e ville storiche.

Un altro punto riguarda le zone pericolose in caso di vento: stop a qualunque attività già autorizzata nelle aree sottostanti carichi sospesi e sotto la chioma delle alberature, o nel raggio di possibile caduta. Disposta anche la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini, salvo esigenze non rinviabili legate a servizi funebri e polizia mortuaria.

Maltempo a Roma, ordinanza di Gualtieri: raccomandazioni pratiche e numeri utili

Accanto ai divieti, l'ordinanza insiste sui comportamenti di autoprotezione. Viene raccomandato di evitare sottopassi, argini di fiumi, fossi, canali e zone soggette ad allagamento; in casa, meglio non usare seminterrati e non sostare a lungo su balconi. All'aperto è consigliato cercare un punto elevato e riparato, senza fermarsi sotto alberi o carichi pendenti, e prestare attenzione nelle strade alberate per il rischio di rami spezzati.

Cautela anche verso litorali, pontili e moli, oltre che alla guida, in particolare per veicoli telonati e caravan in presenza di raffiche. In caso di emergenza restano attivi il Numero Unico 112 e la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al Numero Verde 800 854 854.