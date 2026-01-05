Maltempo, allerta arancione nel Lazio: piogge forti, calo delle temperature e neve in collina

L’instabilità legata a una vasta area depressionaria che dall’Europa si estende verso il Mediterraneo continua a portare maltempo sull’Italia, con effetti più marcati sulle regioni del Centro-Sud. Per martedì 6 gennaio il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni, ha valutato un’allerta arancione meteo-idro su settori di Lazio e Molise e un’allerta gialla su ampie aree del Paese, dalle Marche alla Sicilia.

In parallelo, il calo delle temperature sulle regioni centrali favorirà nevicate fino a quote collinari, con possibile interessamento del Lazio orientale nel corso della giornata.

Maltempo, allerta arancione nel Lazio e in Molise: cosa prevede l’avviso della Protezione Civile

L’avviso diramato dalla Protezione Civile indica dalle prime ore di domani precipitazioni da sparse a diffuse, anche con rovesci o temporali, su Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, un quadro che aumenta il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche, specie nei bacini più sensibili e nelle aree urbane dove il deflusso delle acque può risultare difficoltoso.

Maltempo nel Lazio e in Molise: neve in calo e aree più esposte

Oltre alla pioggia, il punto osservato con attenzione è la quota neve. La Protezione Civile segnala nevicate in calo fino a 300-400 metri, localmente fino al livello del mare, su Emilia-Romagna orientale, Marche, Umbria e Toscana orientale, con estensione dal pomeriggio verso Abruzzo e Lazio orientale.

In pratica, l'aria più fredda in ingresso può far scendere i fiocchi su colline e tratti interni, con possibili ricadute sulla viabilità locale, in particolare sui collegamenti verso i centri più alti e sulle strade secondarie.

Maltempo nel Lazio e in Molise: dove si concentra la criticità e perché conta per i cittadini

Il bollettino nazionale di criticità aiuta a capire anche la distribuzione del rischio: per martedì 6 gennaio sono indicati settori del Lazio in allerta arancione legati sia al rischio idraulico sia al rischio idrogeologico, oltre a porzioni del Molise con criticità moderata. Il colore arancione non è un'allerta "generica": significa che, con piogge insistenti e vento, possono verificarsi allagamenti, innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici, smottamenti localizzati e disagi sulla rete stradale.

Chi vive in prossimità di fossi, corsi d’acqua, sottopassi o aree già soggette ad allagamento è chiamato a un surplus di prudenza.

Maltempo, allerta arancione nel Lazio: raccomandazioni

In giornate come questa, la regola più utile resta la più semplice: seguire canali ufficiali, limitare gli spostamenti non necessari nelle ore di precipitazioni più intense, evitare soste in zone a rischio allagamento e prestare attenzione a vento e rami, soprattutto vicino ad alberature e impalcature.