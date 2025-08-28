Maltempo. Allerta arancione nel Lazio: temporali e forti raffiche di vento il 28 e 29 agosto

Maltempo in arrivo: l’avviso della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile del Lazio ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione valido da oggi, giovedì 28 agosto, e per tutta la giornata di domani, venerdì 29 agosto. L’avviso riguarda condizioni meteorologiche avverse con precipitazioni diffuse, temporali e forti raffiche di vento, che interesseranno sia la Capitale sia altre aree della regione.

Secondo quanto comunicato, l’allerta scatta dalla serata di oggi e si estenderà fino alle prossime 24 ore, con un quadro in peggioramento a causa dell’arrivo di una vasta area di bassa pressione di origine atlantica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La dinamica atmosferica

Gli esperti spiegano che il sistema perturbato, che già da giorni interessa le regioni settentrionali del Paese, si sta progressivamente spostando verso il centro Italia. Nel Lazio sono attese piogge a carattere sparso ma con possibili fasi di forte intensità, associate a temporali anche persistenti e a raffiche di vento sostenuto.

L’avviso specifica che i fenomeni meteorologici, per intensità e diffusione, potrebbero determinare criticità sia di tipo idrogeologico sia idraulico, con possibili allagamenti nelle aree urbane, difficoltà alla circolazione e innalzamento dei corsi d’acqua.

Le aree interessate dall’allerta arancione

Per la giornata di domani, venerdì 29 agosto, l’allerta meteo arancione riguarda diversi settori del Lazio. In particolare, la fascia costiera e le aree interne più esposte al transito della perturbazione. Contestualmente, lo stesso livello di criticità è stato segnalato anche in Lombardia, in gran parte della Toscana e in parte del Molise.

Sul resto del territorio nazionale l’allerta è stata invece classificata come gialla. In questa fascia rientrano altre zone del Lazio e del Molise, oltre a parte di Piemonte, Liguria e Marche. Avvisi di livello giallo sono stati diramati anche per Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Campania.

Rischi idrogeologici e piani di intervento

La Protezione Civile sottolinea che i fenomeni previsti non vanno sottovalutati. I rovesci e i temporali, anche se localizzati, potrebbero determinare frane, smottamenti e difficoltà nella viabilità. Le precipitazioni intense in brevi periodi di tempo restano uno dei fattori principali di rischio idrogeologico sul territorio laziale.

Per far fronte alle possibili emergenze sono state attivate tutte le strutture operative territoriali, pronte a intervenire in caso di criticità. Si tratta di un sistema che coinvolge non solo i Carabinieri e le forze dell’ordine locali, ma anche squadre di vigili del fuoco, polizia locale e volontari della Protezione Civile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Monitoraggio costante e raccomandazioni

L’evoluzione della perturbazione sarà monitorata senza interruzioni nelle prossime ore. Le autorità raccomandano ai cittadini di limitare gli spostamenti non indispensabili durante i momenti di pioggia intensa, evitare sottopassi e zone a rischio allagamento e prestare attenzione a eventuali comunicazioni delle amministrazioni comunali.

Particolare attenzione viene richiesta agli automobilisti, chiamati a moderare la velocità e a rispettare le indicazioni fornite in caso di deviazioni stradali. Nei centri urbani, i comuni hanno predisposto squadre pronte a liberare le caditoie ostruite, uno dei principali fattori di allagamento improvviso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una perturbazione che interessa tutto il centro-nord

Il peggioramento che sta coinvolgendo il Lazio si inserisce in un quadro più ampio di instabilità meteorologica che riguarda gran parte del centro-nord Italia. L’ingresso di aria atlantica, più fresca e instabile, ha favorito la formazione di rovesci e temporali estesi, che stanno creando condizioni di maltempo diffuse dalla Liguria fino alla Toscana e al Lazio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Per la giornata di domani, il bollettino della Protezione Civile segnala che la fase più acuta interesserà anche l’Emilia-Romagna e le regioni adriatiche centrali, dove sono attesi fenomeni temporaleschi simili per intensità e distribuzione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata