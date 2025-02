Maltempo, Aurelia allagata: tratto chiuso a Santa Marinella, la situazione

Ancora una volta, la via Aurelia si è trasformata in un fiume d’acqua e fango a causa delle forti piogge cadute nella notte. Il tratto al km 66, al confine tra Santa Marinella e Civitavecchia, nei pressi dell’uscita Civitavecchia Sud dell’A12, è stato completamente sommerso, rendendo impossibile la circolazione. Il blocco stradale ha causato enormi disagi per pendolari e studenti diretti a scuola o al lavoro. La situazione è peggiorata quando un autobus Cotral si è dovuto fermare, obbligando i passeggeri a scendere in mezzo alla carreggiata.

L’interruzione della viabilità ha provocato code chilometriche lungo l’intera consolare. Problemi anche all’interno della Perla del Tirreno, in particolare nella zona Maiorca, dove diversi tombini sono saltati, incapaci di reggere la pressione dell’acqua piovana.

Situazione critica anche sul lungomare Marconi, dove la violenza della piena ha trascinato uno scooter fino al mare. Il mezzo è stato successivamente recuperato, ma l’episodio ha messo in evidenza il rischio idrogeologico della zona in caso di precipitazioni intense.

Dal Comune di Santa Marinella hanno fatto sapere che “la pioggia caduta intensamente da questa notte sta provocando diversi allagamenti sulle vie principali della città. I mezzi della Protezione Civile e del Comune sono al lavoro per ripristinare la circolazione e intervenire nelle zone più colpite”.

Intorno alle 7:45, i Carabinieri di Civitavecchia sono intervenuti lungo la consolare per gestire le criticità legate alla perturbazione che ha investito il litorale nord romano. La via Aurelia, all’altezza del km 66,700, è stata ufficialmente chiusa in entrambe le direzioni.

In una nota, Anas ha confermato la chiusura del tratto, spiegando che “sulla SS1 ‘Aurelia’ è stato interdetto il traffico al km 66,700, in località Santa Marinella, a causa di un allagamento. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.

Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sull’autostrada A12, dove al km 45 la Polizia Stradale è intervenuta con mezzi per la pulizia delle cunette. Le operazioni hanno causato ulteriori rallentamenti per le auto in transito.

Le autorità raccomandano massima prudenza e suggeriscono percorsi alternativi per chi deve spostarsi tra Santa Marinella e Civitavecchia. È consigliato evitare l’Aurelia all’altezza di Dem e preferire l’autostrada. Per chi si muove all’interno della città, si suggerisce di evitare via 4 Novembre, optando per via delle Colonie o lo stesso tratto della via Aurelia non interessato dagli allagamenti.

La situazione resta in evoluzione e sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

