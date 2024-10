Maltempo. Disagi sul litorale nord: Civitavecchia e Santa Marinella bloccate

Un’ondata di maltempo ha colpito duramente il litorale nord della provincia romana, con intense precipitazioni che hanno inondato strade, bloccato la circolazione ferroviaria e creato disagi significativi a Civitavecchia e Santa Marinella. Vigili del fuoco, Protezione civile e autorità locali sono impegnati senza sosta per garantire la sicurezza della popolazione e ristabilire la viabilità nelle aree più colpite.

Maltempo, evitare spostamenti non necessari

La situazione meteorologica critica si è aggravata nelle ultime ore, con il maltempo che ha provocato disagi non solo ai residenti ma anche ai pendolari. Al momento, le autorità invitano la cittadinanza a evitare spostamenti non strettamente necessari e a prestare la massima attenzione in prossimità di aree allagate.

Intorno alle 11 di questa mattina, Trenitalia ha annunciato la sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Roma Termini-Pisa nel tratto di Civitavecchia a causa dei danni causati dalla pioggia. I treni ad alta velocità hanno subito ritardi fino a settanta minuti, e i convogli regionali sono stati soggetti a cancellazioni e limitazioni di percorso. La situazione è migliorata intorno alle 13, con un leggero miglioramento nella gestione del traffico ferroviario, ma i ritardi, seppur ridotti, persistono.

Contestualmente, la Prefettura di Roma, su parere della Polizia Stradale, ha disposto la chiusura dei caselli autostradali di Civitavecchia Nord e Civitavecchia Sud per evitare ulteriori complicazioni e garantire la sicurezza degli automobilisti, soprattutto in prossimità dei tratti allagati.

Strade inagibili e fiume Marangone esondato, ma nessun ferito

A Civitavecchia e Santa Marinella, le precipitazioni hanno causato gravi allagamenti in diversi punti della città, con una situazione particolarmente critica sulla statale Aurelia, dove il fiume Marangone ha esondato all’altezza del chilometro 66,550, inondando le corsie e costringendo le autorità a chiudere temporaneamente il tratto. Nella zona di Aurelia Sud la pioggia ha portato detriti e ha causato il crollo di un muro, che ha parzialmente invaso la carreggiata.

Non si registrano feriti, ma la Protezione civile ha indicato che i danni sono stati particolarmente gravi a causa delle piogge abbondanti dei giorni scorsi, che hanno già saturato il terreno, impedendo il drenaggio dell’acqua. Fino ad ora sono stati registrati ben 129 millimetri di pioggia in poche ore, un valore che ha accentuato i problemi di viabilità e il rischio di ulteriori crolli o voragini.

Il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha informato che i mezzi comunali sono attualmente in azione per tentare di ripristinare la viabilità laddove possibile. Tuttavia, alcune strade sono completamente inagibili, tra cui il tratto della SS1 Aurelia tra via Abbadia e l’ingresso all’autostrada A12, oltre alla località Perrazzeta, che risulta completamente allagata. Il primo cittadino ha inoltre segnalato la caduta di un albero in via Catone e la chiusura del passaggio pedonale Ponton del Castrato.

Protezione Civile, avviato monitoraggio costante

La Protezione civile ha inoltre consigliato ai residenti di spostare i veicoli dai parcheggi interrati o seminterrati e di evitare le strade in prossimità di ponti o aree a rischio esondazione. Un esempio emblematico è il parcheggio retrostante la stazione ferroviaria di Civitavecchia, che ha subito un parziale allagamento. L’indicazione fornita alle autorità locali è di spostare le vetture solo in caso di necessità, poiché il livello dell’acqua potrebbe far spegnere i motori e compromettere ulteriormente la viabilità.

Dalla serata di ieri, i vigili del fuoco della caserma Bonifazi di Civitavecchia sono intervenuti in più occasioni per prestare soccorso agli automobilisti rimasti bloccati nelle proprie auto, tra cui due persone soccorse mentre si trovavano al centro della carreggiata allagata di via Aurelia, nei pressi dello svincolo autostradale di Civitavecchia Sud. La Protezione civile di Civitavecchia e la Polizia locale hanno poi avviato un monitoraggio costante delle aree più colpite per intervenire in caso di ulteriori criticità e mettere in sicurezza eventuali strutture o tratti a rischio.

Nonostante i continui interventi, la situazione rimane complessa. Una voragine si è aperta in via Terme di Traiano a Civitavecchia, rendendo il tratto solo parzialmente percorribile, e il ponte di accesso al quartiere San Gordiano è stato chiuso al traffico per il livello elevato dell’acqua. Le autorità, che monitorano costantemente l’andamento del maltempo, invitano la popolazione a seguire le indicazioni diffuse dalla Protezione civile, consultabili anche sui gruppi social di quartiere, che offrono aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità e sulle condizioni delle strade.