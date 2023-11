Maltempo e allagamenti in Toscana, 6 morti e 2 dispersi

(Adnkronos) – Maltempo in Toscana, c'è oggi un primo bilancio delle vittime. "A noi risultano sei persone decedute e due dispersi" ha detto il capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile, Fabrizio Curcio a Firenze con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani per il vertice dell'unità di crisi. "Dal sorvolo che abbiamo fatto, devo dire che i corsi d'acqua primari non hanno dato problematiche, ma le problematiche le hanno date i reticoli minori. Oggi il livello di tutti i corsi d'acqua è in calo". Per quanto riguarda il sistema di allerta nazionale, ha detto Curcio,"ci viene invidiato nel mondo. La differenza tra un arancione e rosso sono poche, sono segnalati pericoli in entrambe i casi. Quel che fa la differenza è quanto accaduto". "Oggi è una giornata importante per risolvere le criticità ancora in corso a Campi Bisenzio, Seano, Quarrata, Montemurlo, Poggio a Caiano, Cerreto Guidi, Montale, Serravalle, Lamporecchio e Figline di Prato". E' in arrivo anche la colonna mobile del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e delle altre Regioni, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Marche, Umbria e Lazio "che ringraziamo di cuore per il grande supporto", ha concluso Giani. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

