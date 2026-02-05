Maltempo in arrivo, allerta arancione nel Lazio: temporali, vento forte e mareggiate sulle coste

La nuova perturbazione atlantica, in discesa dalle coste francesi verso il Mediterraneo occidentale, sta per riportare piogge diffuse e condizioni instabili su un’ampia fascia del Paese. Il Dipartimento della Protezione Civile prevede dalla notte di giovedì 5 febbraio precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio, con estensione su Campania, Basilicata e Calabria, soprattutto sui versanti tirrenici.
I fenomeni potranno essere accompagnati localmente da forte intensità, raffiche di vento e attività elettrica.
Allerta arancione e gialla: cosa indica l’avviso della Protezione Civile
Il quadro d’allertamento per venerdì 6 febbraio segnala allerta arancione su porzioni di Lazio e Calabria, mentre l’allerta gialla riguarda molte aree delle regioni centro-meridionali, alcuni settori della Sardegna, del Friuli Venezia Giulia e gran parte dell’Emilia-Romagna. Il bollettino nazionale di criticità conferma, per il Lazio, la criticità moderata (arancione) legata al rischio idraulico sui Bacini Costieri Sud, con livelli gialli diffusi sulle altre zone regionali.
Piogge e temporali sulle regioni del Centro: le aree più esposte
L’impostazione della perturbazione punta a colpire in modo più netto la fascia tirrenica e le aree interne soggette a ruscellamenti rapidi. In queste situazioni, oltre al disagio per la viabilità, aumentano i rischi connessi a sottopassi, strade in pendenza, zone con tombini ostruiti e piccoli corsi d’acqua che possono innalzarsi in poco tempo. È il motivo per cui, nei bollettini, l’attenzione non si concentra solo sulla quantità di pioggia, ma anche sulla sua intensità e sulla persistenza dei rovesci.
Venti a burrasca e mareggiate: il secondo fronte del peggioramento
Dalle prime ore di venerdì 6 febbraio sono attesi venti forti fino a burrasca dai quadranti occidentali su Marche, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Lo scenario include mareggiate lungo le coste esposte, con possibili ripercussioni su porti, lungomari e collegamenti marittimi, dove le autorità locali potrebbero predisporre limitazioni o chiusure temporanee nelle aree più vulnerabili.
Lazio, focus sui Bacini Costieri Sud: cosa può cambiare sul territorio
Nel Lazio la fascia attenzionata in arancione riguarda i Bacini Costieri Sud, come indicato dal bollettino regionale. In concreto, significa presidio più stretto del reticolo idrografico minore, attenzione alle aree depresse e ai punti noti per allagamenti, oltre a una possibile intensificazione delle misure operative previste dai piani di protezione civile dei Comuni. Il Centro Funzionale regionale richiama gli enti ad attivare le procedure previste e a mantenere il monitoraggio in raccordo con la sala operativa.
Conseguenze attese e reazioni: dai Comuni ai cittadini, come prepararsi senza allarmismi
Di fronte a un’allerta, la differenza la fa spesso la prevenzione minuta: pulizia delle caditoie, verifica delle alberature esposte al vento, comunicazioni tempestive su sottopassi e strade critiche.
I sindaci e le strutture locali di protezione civile possono disporre presidi e controlli mirati, mentre per i cittadini resta centrale attenersi alle indicazioni ufficiali: evitare spostamenti non necessari durante i rovesci più intensi, non sostare in prossimità di argini e ponti, prestare attenzione in caso di raffiche (tetti, impalcature, alberi), e seguire gli aggiornamenti dei canali istituzionali nazionali e regionali, perché l’evoluzione può cambiare in poche ore.