Maltempo in arrivo, allerta arancione nel Lazio: temporali, vento forte e mareggiate sulle coste

La nuova perturbazione atlantica, in discesa dalle coste francesi verso il Mediterraneo occidentale, sta per riportare piogge diffuse e condizioni instabili su un’ampia fascia del Paese. Il Dipartimento della Protezione Civile prevede dalla notte di giovedì 5 febbraio precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio, con estensione su Campania, Basilicata e Calabria, soprattutto sui versanti tirrenici.

I fenomeni potranno essere accompagnati localmente da forte intensità, raffiche di vento e attività elettrica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Allerta arancione e gialla: cosa indica l’avviso della Protezione Civile

Il quadro d’allertamento per venerdì 6 febbraio segnala allerta arancione su porzioni di Lazio e Calabria, mentre l’allerta gialla riguarda molte aree delle regioni centro-meridionali, alcuni settori della Sardegna, del Friuli Venezia Giulia e gran parte dell’Emilia-Romagna. Il bollettino nazionale di criticità conferma, per il Lazio, la criticità moderata (arancione) legata al rischio idraulico sui Bacini Costieri Sud, con livelli gialli diffusi sulle altre zone regionali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Piogge e temporali sulle regioni del Centro: le aree più esposte

L’impostazione della perturbazione punta a colpire in modo più netto la fascia tirrenica e le aree interne soggette a ruscellamenti rapidi. In queste situazioni, oltre al disagio per la viabilità, aumentano i rischi connessi a sottopassi, strade in pendenza, zone con tombini ostruiti e piccoli corsi d’acqua che possono innalzarsi in poco tempo. È il motivo per cui, nei bollettini, l’attenzione non si concentra solo sulla quantità di pioggia, ma anche sulla sua intensità e sulla persistenza dei rovesci. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Venti a burrasca e mareggiate: il secondo fronte del peggioramento

Dalle prime ore di venerdì 6 febbraio sono attesi venti forti fino a burrasca dai quadranti occidentali su Marche, Umbria, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Lo scenario include mareggiate lungo le coste esposte, con possibili ripercussioni su porti, lungomari e collegamenti marittimi, dove le autorità locali potrebbero predisporre limitazioni o chiusure temporanee nelle aree più vulnerabili.

Lazio, focus sui Bacini Costieri Sud: cosa può cambiare sul territorio

Nel Lazio la fascia attenzionata in arancione riguarda i Bacini Costieri Sud, come indicato dal bollettino regionale. In concreto, significa presidio più stretto del reticolo idrografico minore, attenzione alle aree depresse e ai punti noti per allagamenti, oltre a una possibile intensificazione delle misure operative previste dai piani di protezione civile dei Comuni. Il Centro Funzionale regionale richiama gli enti ad attivare le procedure previste e a mantenere il monitoraggio in raccordo con la sala operativa.

Conseguenze attese e reazioni: dai Comuni ai cittadini, come prepararsi senza allarmismi

Di fronte a un’allerta, la differenza la fa spesso la prevenzione minuta: pulizia delle caditoie, verifica delle alberature esposte al vento, comunicazioni tempestive su sottopassi e strade critiche.

I sindaci e le strutture locali di protezione civile possono disporre presidi e controlli mirati, mentre per i cittadini resta centrale attenersi alle indicazioni ufficiali: evitare spostamenti non necessari durante i rovesci più intensi, non sostare in prossimità di argini e ponti, prestare attenzione in caso di raffiche (tetti, impalcature, alberi), e seguire gli aggiornamenti dei canali istituzionali nazionali e regionali, perché l’evoluzione può cambiare in poche ore.