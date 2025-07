Maltempo in arrivo nel Lazio: allerta gialla per temporali nel pomeriggio del 30 luglio

La Protezione Civile della Regione Lazio ha diffuso un bollettino di allerta gialla per rischio temporali a partire dal primo pomeriggio di mercoledì 30 luglio 2025. La comunicazione è arrivata in seguito all’attivazione del Sistema di Allertamento regionale e riguarda in particolare alcune aree già soggette a monitoraggio per la loro vulnerabilità idrogeologica.

Secondo quanto riportato dal Centro Funzionale Regionale, sono attese precipitazioni da isolate a sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni, previste nell'arco temporale di circa sei ore a partire dal pomeriggio, potranno assumere un'intensità variabile, con accumuli generalmente deboli, ma localmente anche moderati.

Zone a rischio: Aniene e Bacini Costieri Sud

L’allerta gialla riguarda nello specifico due aree di criticità già note alla rete di Protezione Civile:

Zona E (Aniene)

Zona F (Bacini Costieri Sud)

Si tratta di porzioni di territorio dove, a causa della conformazione geomorfologica e della presenza di corsi d’acqua secondari, anche fenomeni temporaleschi di moderata intensità possono determinare disagi localizzati, come allagamenti temporanei, ruscellamenti o difficoltà di drenaggio nei sistemi urbani.

L’attenzione resta alta anche per i piccoli centri abitati e le aree rurali interne, dove i rovesci improvvisi possono interessare reti viarie secondarie o provocare instabilità su versanti già fragili.

Previste piogge brevi ma intense

I modelli previsionali diffusi dal Centro Funzionale indicano una tipica configurazione estiva instabile: precipitazioni non estese ma concentrate, con temporali a sviluppo verticale e carattere improvviso. Tali condizioni sono spesso associate a un passaggio veloce di celle temporalesche, capaci di generare rovesci intensi in brevi periodi, con effetti amplificati in aree urbanizzate o dove i suoli sono già parzialmente saturi.

La durata stimata del fenomeno è contenuta (circa sei ore), ma l'intensità localmente moderata dei rovesci può rendere necessari interventi di monitoraggio e gestione puntuale da parte delle autorità competenti, soprattutto nel caso di eventuali segnalazioni dalla rete comunale o da cittadini.

Indicazioni della Protezione Civile

Pur trattandosi di un'allerta gialla – quindi di livello contenuto rispetto alle soglie più critiche – la Protezione Civile invita comunque la popolazione a mantenere comportamenti prudenti nelle ore interessate dall'instabilità atmosferica. Tra le raccomandazioni principali:

Evitare spostamenti non necessari nelle fasce orarie più a rischio

Prestare attenzione a sottopassi, zone depresse e corsi d’acqua minori

Non sostare nei pressi di alberi, strutture precarie o aree soggette a ruscellamenti improvvisi

Verificare la tenuta di griglie di scolo, tombini e scarichi pluviali in ambito privato

Le amministrazioni comunali coinvolte, in particolare quelle ricadenti nelle zone E ed F, sono state allertate affinché predispongano le misure di sorveglianza e pronto intervento previste dal piano di Protezione Civile locale.

Un’estate segnata dall’instabilità

Il bollettino del 30 luglio si inserisce in un contesto più ampio che ha visto, anche nei giorni precedenti, il susseguirsi di giornate caratterizzate da condizioni meteo variabili nel Lazio. A dispetto delle temperature elevate tipiche del periodo, l’estate 2025 si sta dimostrando finora piuttosto instabile, con alternanza frequente tra ondate di calore e fasi temporalesche brevi ma intense.

Secondo gli esperti, tali fenomeni sono coerenti con una tendenza ormai osservabile da alcune stagioni: un aumento dell'energia atmosferica disponibile nei mesi estivi, che favorisce l'innesco di celle temporalesche anche improvvise, soprattutto nel pomeriggio e nelle ore serali.

© Riproduzione riservata